Испания планирует отказаться от участия в Евровидении из-за Израиля

МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Государственная телерадиокомпания Испании RTVE приняла решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году, если в нём примет участие Израиль, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе компании. "Испания не станет принимать участие в "Евровидении", если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе. Такое решение во вторник принял Совет директоров RTVE по предложению его председателя Хосе Пабло Лопеса", - говорится в сообщении. Таким образом, Испания присоединилась к аналогичной позиции Ирландии, Словении, Исландии и Нидерландов. Отмечается, что решение RTVE усилило давление на Генеральную ассамблею Европейского вещательного союза (EBU), заседание которой состоится в декабре и определит судьбу израильской телекомпании KAN. Если EBU примет решение сохранить Израиль в составе участников, RTVE впервые в истории будет вынуждена отказаться от конкурса. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой EBU. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней "Wasted love". Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла на конкурсе второе место. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан.
