ЕС надеется решить кадровый дефицит за счет женщин и инвалидов - РИА Новости, 16.09.2025
15:34 16.09.2025
ЕС надеется решить кадровый дефицит за счет женщин и инвалидов
ЕС надеется решить кадровый дефицит за счет женщин и инвалидов - РИА Новости, 16.09.2025
ЕС надеется решить кадровый дефицит за счет женщин и инвалидов
Евросоюз рассчитывает на вовлечение женщин, пожилых людей, мигрантов и инвалидов для решения проблемы нехватки рабочей силы, более семи миллионов мигрантов в ЕС РИА Новости, 16.09.2025
в мире
европа
евросоюз
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Евросоюз рассчитывает на вовлечение женщин, пожилых людей, мигрантов и инвалидов для решения проблемы нехватки рабочей силы, более семи миллионов мигрантов в ЕС в настоящее время не имеют работы, говорится в опубликованном докладе Комиссия по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе. "Более эффективная интеграция недопредставленных групп - таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды - на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 миллионов к 2050 году", - сказано в документе. В докладе подчеркивается, что пятая часть населения ЕС трудоспособного возраста, или около 51 миллиона человек, в настоящее время находится за пределами рынка труда ЕС, при этом подавляющее большинство составляют женщины, люди в возрасте от 55 до 64 лет, мигранты и инвалиды. "Более семи миллионов мигрантов в ЕС в настоящее время не имеют работы по нескольким причинам, включая языковые трудности, непризнание квалификации, дискриминацию и административные барьеры. Мигранты подвергаются наибольшему риску бедности среди всех работающих (38%). Тем не менее, они привносят жизненно важные навыки, которые могут помочь решить проблему нехватки рабочей силы в секторах с острыми потребностями", - считают в ЕК.
европа
в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС надеется решить кадровый дефицит за счет женщин и инвалидов

ЕС хочет решить кадровый дефицит за счет женщин, пожилых, мигрантов и инвалидов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Евросоюз рассчитывает на вовлечение женщин, пожилых людей, мигрантов и инвалидов для решения проблемы нехватки рабочей силы, более семи миллионов мигрантов в ЕС в настоящее время не имеют работы, говорится в опубликованном докладе Комиссия по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе.
"Более эффективная интеграция недопредставленных групп - таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды - на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 миллионов к 2050 году", - сказано в документе.
В докладе подчеркивается, что пятая часть населения ЕС трудоспособного возраста, или около 51 миллиона человек, в настоящее время находится за пределами рынка труда ЕС, при этом подавляющее большинство составляют женщины, люди в возрасте от 55 до 64 лет, мигранты и инвалиды.
"Более семи миллионов мигрантов в ЕС в настоящее время не имеют работы по нескольким причинам, включая языковые трудности, непризнание квалификации, дискриминацию и административные барьеры. Мигранты подвергаются наибольшему риску бедности среди всех работающих (38%). Тем не менее, они привносят жизненно важные навыки, которые могут помочь решить проблему нехватки рабочей силы в секторах с острыми потребностями", - считают в ЕК.
В миреЕвропаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
