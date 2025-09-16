https://ria.ru/20250916/estoniya-2042258290.html
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием - РИА Новости, 16.09.2025
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием
Старую вывеску театра Сюдалинна, ранее известного как Русский театр, демонтировали во вторник и заменили на вывеску с новым названием, сообщила... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:09:00+03:00
2025-09-16T16:09:00+03:00
2025-09-16T16:09:00+03:00
в мире
эстония
таллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74450/61/744506111_0:85:800:535_1920x0_80_0_0_1f49fa423d21c0bf8be44b7a72bbce83.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Старую вывеску театра Сюдалинна, ранее известного как Русский театр, демонтировали во вторник и заменили на вывеску с новым названием, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу театра. В июле телерадиокомпания ERR сообщала, что министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна. "Во вторник, 16 сентября, на фасаде Театра Сюдалинна была демонтирована старая вывеска "Русский театр" и установлена новая вывеска с актуальным названием", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы театра, замена вывески была согласована властями Таллина. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города".
https://ria.ru/20250916/err-2042223979.html
эстония
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74450/61/744506111_87:0:800:535_1920x0_80_0_0_84a930ce7d2e9814ba757ea00f657477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, таллин
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием
Со здания Русского театра в Эстонии демонтировали вывеску с прежним названием
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Старую вывеску театра Сюдалинна, ранее известного как Русский театр, демонтировали во вторник и заменили на вывеску с новым названием, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу театра.
В июле телерадиокомпания ERR сообщала, что министр культуры Эстонии
Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине
официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна.
"Во вторник, 16 сентября, на фасаде Театра Сюдалинна была демонтирована старая вывеска "Русский театр" и установлена новая вывеска с актуальным названием", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы театра, замена вывески была согласована властями Таллина. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города".