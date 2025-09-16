Рейтинг@Mail.ru
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием - РИА Новости, 16.09.2025
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием
Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Старую вывеску театра Сюдалинна, ранее известного как Русский театр, демонтировали во вторник и заменили на вывеску с новым названием, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу театра. В июле телерадиокомпания ERR сообщала, что министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна. "Во вторник, 16 сентября, на фасаде Театра Сюдалинна была демонтирована старая вывеска "Русский театр" и установлена новая вывеска с актуальным названием", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы театра, замена вывески была согласована властями Таллина. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города".
© Фото : Русский Театр ЭстонииРусский театр Эстонии
Русский театр Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Русский Театр Эстонии
Русский театр Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Старую вывеску театра Сюдалинна, ранее известного как Русский театр, демонтировали во вторник и заменили на вывеску с новым названием, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу театра.
В июле телерадиокомпания ERR сообщала, что министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна.
"Во вторник, 16 сентября, на фасаде Театра Сюдалинна была демонтирована старая вывеска "Русский театр" и установлена новая вывеска с актуальным названием", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы театра, замена вывески была согласована властями Таллина. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города".
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией
