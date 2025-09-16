https://ria.ru/20250916/estoniya-2042258290.html

Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием

Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием - РИА Новости, 16.09.2025

Бывший Русский театр в Эстонии лишился вывески с прежним названием

Старую вывеску театра Сюдалинна, ранее известного как Русский театр, демонтировали во вторник и заменили на вывеску с новым названием, сообщила... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:09:00+03:00

2025-09-16T16:09:00+03:00

2025-09-16T16:09:00+03:00

в мире

эстония

таллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/74450/61/744506111_0:85:800:535_1920x0_80_0_0_1f49fa423d21c0bf8be44b7a72bbce83.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Старую вывеску театра Сюдалинна, ранее известного как Русский театр, демонтировали во вторник и заменили на вывеску с новым названием, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу театра. В июле телерадиокомпания ERR сообщала, что министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна. "Во вторник, 16 сентября, на фасаде Театра Сюдалинна была демонтирована старая вывеска "Русский театр" и установлена новая вывеска с актуальным названием", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы театра, замена вывески была согласована властями Таллина. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города".

https://ria.ru/20250916/err-2042223979.html

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, таллин