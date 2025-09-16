https://ria.ru/20250916/es-2042333436.html

В ЕС заявили, что не будут вести переговоры вместо Украины

В ЕС заявили, что не будут вести переговоры вместо Украины - РИА Новости, 16.09.2025

В ЕС заявили, что не будут вести переговоры вместо Украины

Европейский диписточник заявил РИА Новости, что Европа не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине вместо украинцев. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T19:47:00+03:00

2025-09-16T19:47:00+03:00

2025-09-16T19:47:00+03:00

в мире

европа

украина

россия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник заявил РИА Новости, что Европа не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине вместо украинцев. "Хотели бы прекращения огня, настоящих переговоров между сторонами. Но мы не будем вести переговоры вместо украинцев", - сказал он. Каких-либо деталей к сказанному источник не добавил.

https://ria.ru/20250916/ukraina-2042291323.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина, россия, евросоюз