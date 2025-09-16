https://ria.ru/20250916/es-2042333436.html
В ЕС заявили, что не будут вести переговоры вместо Украины
Европейский диписточник заявил РИА Новости, что Европа не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине вместо украинцев. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник заявил РИА Новости, что Европа не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине вместо украинцев. "Хотели бы прекращения огня, настоящих переговоров между сторонами. Но мы не будем вести переговоры вместо украинцев", - сказал он. Каких-либо деталей к сказанному источник не добавил.
