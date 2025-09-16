Рейтинг@Mail.ru
16.09.2025

В ЕС заявили, что не будут вести переговоры вместо Украины
19:47 16.09.2025
В ЕС заявили, что не будут вести переговоры вместо Украины
Европейский диписточник заявил РИА Новости, что Европа не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине вместо украинцев.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник заявил РИА Новости, что Европа не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине вместо украинцев. "Хотели бы прекращения огня, настоящих переговоров между сторонами. Но мы не будем вести переговоры вместо украинцев", - сказал он. Каких-либо деталей к сказанному источник не добавил.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник заявил РИА Новости, что Европа не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине вместо украинцев.
"Хотели бы прекращения огня, настоящих переговоров между сторонами. Но мы не будем вести переговоры вместо украинцев", - сказал он.
Каких-либо деталей к сказанному источник не добавил.
