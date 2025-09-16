Бастрыкину доложат о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об аварии на канатной дороге на горе Эльбрус, где погибли люди, сообщает СК РФ в мессенджере MAX.
"️Председателю Следственного комитета будет доложено о расследовании обстоятельств гибели и травмирования людей на канатной дороге на горе Эльбрус... Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. Минздрав КБР сообщил, что пострадавших среди эвакуированных нет, один человек направлен в больницу на диагностику.
Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. В понедельник следователи задержали подозреваемых по делу: директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус".
Это уже второе за последний месяц происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика, пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.
