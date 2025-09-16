Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/elbrus-2042243421.html
Бастрыкину доложат о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Бастрыкину доложат о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 16.09.2025
Бастрыкину доложат о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об аварии на канатной дороге на горе Эльбрус, где... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:24:00+03:00
2025-09-16T15:24:00+03:00
происшествия
россия
эльбрус
нальчик
александр бастрыкин
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об аварии на канатной дороге на горе Эльбрус, где погибли люди, сообщает СК РФ в мессенджере MAX. "️Председателю Следственного комитета будет доложено о расследовании обстоятельств гибели и травмирования людей на канатной дороге на горе Эльбрус... Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. Минздрав КБР сообщил, что пострадавших среди эвакуированных нет, один человек направлен в больницу на диагностику. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. В понедельник следователи задержали подозреваемых по делу: директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус". Это уже второе за последний месяц происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика, пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.
https://ria.ru/20250915/elbrus-2041985733.html
https://ria.ru/20250909/bastrykin-2040585269.html
россия
эльбрус
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, эльбрус, нальчик, александр бастрыкин, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Эльбрус, Нальчик, Александр Бастрыкин, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бастрыкину доложат о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Бастрыкин поручил доложить о расследовании аварии на канатной дороге на Эльбрусе

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об аварии на канатной дороге на горе Эльбрус, где погибли люди, сообщает СК РФ в мессенджере MAX.
"️Председателю Следственного комитета будет доложено о расследовании обстоятельств гибели и травмирования людей на канатной дороге на горе Эльбрус... Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали подозреваемых
15 сентября, 11:11
Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. Минздрав КБР сообщил, что пострадавших среди эвакуированных нет, один человек направлен в больницу на диагностику.
Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. В понедельник следователи задержали подозреваемых по делу: директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус".
Это уже второе за последний месяц происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика, пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов в Карелии
9 сентября, 07:41
 
ПроисшествияРоссияЭльбрусНальчикАлександр БастрыкинКазбек КоковСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала