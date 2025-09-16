https://ria.ru/20250916/ekopark-2042198879.html

Концепцию экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове

Концепцию экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Концепцию создания непрерывного линейного экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области по итогам градостроительного совета, который прошел под руководством главы региона Юрия Слюсаря. Отмечается, что одним из основных элементов зеленого каркаса ростовской агломерации может стать непрерывный линейный экопарк вдоль реки Темерник. Отправной точкой экопарка станет уже благоустроенный участок прибрежной зоны Темерника - парк "Первая миля", который действует в Ростове с мая 2023 года. Планируется, что парк будет вписан в прибрежную зону вдоль основного русла и притоков Темерника на протяжении 18 километров. По задумке, все благоустройство должно соответствовать единой концепции, которую надо разработать уже на старте. "Задумка масштабная, в значительной степени определяет наши подходы к формированию в агломерации природно-экологического каркаса. Важно сразу разработать общий проект, определив этапы и очередность, приоритетность. Ресурсное наполнение будем обсуждать", - сказал на заседании Слюсарь Он добавил, что надо участвовать в федеральных программах, вовлекать в этот проект застройщиков. Глава донского региона поручил сформировать концепцию парка, разбив все предстоящие работы на этапы. Заказчиком выступит городская администрация Ростова-на-Дону, а координаторами - региональные минстрой и минприроды. К разработке планируется привлечь ученых-экологов, дендрологов и гидрологов. На заседании также обсудили основные подходы к работе по восстановлению исторического центра Ростова. В городе сейчас 525 объектов культурного наследия, из которых 292 - многоквартирные дома. Для привлечения внебюджетных источников необходимо сформировать действенную нормативную базу. В числе инициатив - создание "одного окна" для оформления всех разрешений на начало работ по восстановлению исторических зданий, а также введение комплекса стимулирующих мер для привлечения инвесторов.

