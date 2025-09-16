Рейтинг@Mail.ru
Концепцию экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:36 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ekopark-2042198879.html
Концепцию экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове
Концепцию экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове - РИА Новости, 16.09.2025
Концепцию экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове
Концепцию создания непрерывного линейного экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области по итогам... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:36:00+03:00
2025-09-16T12:36:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882786520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff79c8eb1ac47129a8bda7e2bf9817f7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Концепцию создания непрерывного линейного экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области по итогам градостроительного совета, который прошел под руководством главы региона Юрия Слюсаря. Отмечается, что одним из основных элементов зеленого каркаса ростовской агломерации может стать непрерывный линейный экопарк вдоль реки Темерник. Отправной точкой экопарка станет уже благоустроенный участок прибрежной зоны Темерника - парк "Первая миля", который действует в Ростове с мая 2023 года. Планируется, что парк будет вписан в прибрежную зону вдоль основного русла и притоков Темерника на протяжении 18 километров. По задумке, все благоустройство должно соответствовать единой концепции, которую надо разработать уже на старте. "Задумка масштабная, в значительной степени определяет наши подходы к формированию в агломерации природно-экологического каркаса. Важно сразу разработать общий проект, определив этапы и очередность, приоритетность. Ресурсное наполнение будем обсуждать", - сказал на заседании Слюсарь Он добавил, что надо участвовать в федеральных программах, вовлекать в этот проект застройщиков. Глава донского региона поручил сформировать концепцию парка, разбив все предстоящие работы на этапы. Заказчиком выступит городская администрация Ростова-на-Дону, а координаторами - региональные минстрой и минприроды. К разработке планируется привлечь ученых-экологов, дендрологов и гидрологов. На заседании также обсудили основные подходы к работе по восстановлению исторического центра Ростова. В городе сейчас 525 объектов культурного наследия, из которых 292 - многоквартирные дома. Для привлечения внебюджетных источников необходимо сформировать действенную нормативную базу. В числе инициатив - создание "одного окна" для оформления всех разрешений на начало работ по восстановлению исторических зданий, а также введение комплекса стимулирующих мер для привлечения инвесторов.
https://ria.ru/20250916/semi-2042195867.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882786520_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_a1cf5d68fe1da5c818f4d37d43e8bf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Концепцию экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове

Концепцию непрерывного экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Концепцию создания непрерывного линейного экопарка вдоль реки Темерник разработают в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области по итогам градостроительного совета, который прошел под руководством главы региона Юрия Слюсаря.
Отмечается, что одним из основных элементов зеленого каркаса ростовской агломерации может стать непрерывный линейный экопарк вдоль реки Темерник. Отправной точкой экопарка станет уже благоустроенный участок прибрежной зоны Темерника - парк "Первая миля", который действует в Ростове с мая 2023 года.
Планируется, что парк будет вписан в прибрежную зону вдоль основного русла и притоков Темерника на протяжении 18 километров. По задумке, все благоустройство должно соответствовать единой концепции, которую надо разработать уже на старте.
"Задумка масштабная, в значительной степени определяет наши подходы к формированию в агломерации природно-экологического каркаса. Важно сразу разработать общий проект, определив этапы и очередность, приоритетность. Ресурсное наполнение будем обсуждать", - сказал на заседании Слюсарь
Он добавил, что надо участвовать в федеральных программах, вовлекать в этот проект застройщиков.
Глава донского региона поручил сформировать концепцию парка, разбив все предстоящие работы на этапы. Заказчиком выступит городская администрация Ростова-на-Дону, а координаторами - региональные минстрой и минприроды. К разработке планируется привлечь ученых-экологов, дендрологов и гидрологов.
На заседании также обсудили основные подходы к работе по восстановлению исторического центра Ростова. В городе сейчас 525 объектов культурного наследия, из которых 292 - многоквартирные дома. Для привлечения внебюджетных источников необходимо сформировать действенную нормативную базу.
В числе инициатив - создание "одного окна" для оформления всех разрешений на начало работ по восстановлению исторических зданий, а также введение комплекса стимулирующих мер для привлечения инвесторов.
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты
Вчера, 12:27
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала