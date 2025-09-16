https://ria.ru/20250916/egipet-2042212487.html

В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник

В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник - РИА Новости, 16.09.2025

В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник

Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты на прошлой неделе, предположительно, из-за появления... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:30:00+03:00

2025-09-16T13:30:00+03:00

2025-09-16T13:30:00+03:00

хургада

в мире

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892670880_0:0:3580:2013_1920x0_80_0_0_43cc5a4bd6b238a4c8960ef8d82299e7.jpg

КАИР, 16 сен - РИА Новости. Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты на прошлой неделе, предположительно, из-за появления акулы, сообщил РИА Новости источник в туристической сфере на курорте, знакомый с ситуацией. Ранее телеграм-канал Shot выступил с утверждением о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй. "В середине прошлой недели около побережья Макади-Бэй была, предположительно, замечена акула. Были приняты меры безопасности - пляжи при нескольких близлежащих отелях были закрыты для купания, в море проводилось патрулирование", - сказал источник. По словам источника, по прошествии трех дней после сообщения об акуле пляжи были снова открыты.

https://ria.ru/20250902/akula-2038981002.html

хургада

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хургада, в мире, египет