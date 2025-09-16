https://ria.ru/20250916/egipet-2042212487.html
В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты на прошлой неделе, предположительно, из-за появления акулы, сообщил РИА Новости источник в туристической сфере на курорте, знакомый с ситуацией. Ранее телеграм-канал Shot выступил с утверждением о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй. "В середине прошлой недели около побережья Макади-Бэй была, предположительно, замечена акула. Были приняты меры безопасности - пляжи при нескольких близлежащих отелях были закрыты для купания, в море проводилось патрулирование", - сказал источник. По словам источника, по прошествии трех дней после сообщения об акуле пляжи были снова открыты.
