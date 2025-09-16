Рейтинг@Mail.ru
В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/egipet-2042212487.html
В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник
В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник - РИА Новости, 16.09.2025
В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник
Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты на прошлой неделе, предположительно, из-за появления... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:30:00+03:00
2025-09-16T13:30:00+03:00
хургада
в мире
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892670880_0:0:3580:2013_1920x0_80_0_0_43cc5a4bd6b238a4c8960ef8d82299e7.jpg
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты на прошлой неделе, предположительно, из-за появления акулы, сообщил РИА Новости источник в туристической сфере на курорте, знакомый с ситуацией. Ранее телеграм-канал Shot выступил с утверждением о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй. "В середине прошлой недели около побережья Макади-Бэй была, предположительно, замечена акула. Были приняты меры безопасности - пляжи при нескольких близлежащих отелях были закрыты для купания, в море проводилось патрулирование", - сказал источник. По словам источника, по прошествии трех дней после сообщения об акуле пляжи были снова открыты.
https://ria.ru/20250902/akula-2038981002.html
хургада
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892670880_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_c6216d06ee28cc7b9e429b6c408100ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хургада, в мире, египет
Хургада, В мире, Египет
В Египте несколько пляжей закрыли из-за акулы, сообщил источник

На египетском курорте Макади-Бэй из-за акулы закрыли несколько пляжей

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКрасное море в районе Хургады
Красное море в районе Хургады - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Красное море в районе Хургады. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты на прошлой неделе, предположительно, из-за появления акулы, сообщил РИА Новости источник в туристической сфере на курорте, знакомый с ситуацией.
Ранее телеграм-канал Shot выступил с утверждением о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй.
"В середине прошлой недели около побережья Макади-Бэй была, предположительно, замечена акула. Были приняты меры безопасности - пляжи при нескольких близлежащих отелях были закрыты для купания, в море проводилось патрулирование", - сказал источник.
По словам источника, по прошествии трех дней после сообщения об акуле пляжи были снова открыты.
Белая акула - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
2 сентября, 05:10
 
ХургадаВ миреЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала