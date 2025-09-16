https://ria.ru/20250916/efimov-2042201345.html
Ефимов: четыре фармкомпании арендуют землю по льготной ставке
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве четыре фармацевтические компании со статусом промышленного комплекса получили льготы на аренду земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что участки находятся на юге, юго-востоке, севере столицы и в Зеленограде."Город оказывает всестороннюю, в том числе имущественную, поддержку столичным предприятиям. Для компаний со статусом промышленного комплекса действуют особые условия аренды земли для эксплуатации зданий – ставка составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости участка. Такая льгота предоставлена четырем производителям лекарственных препаратов", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В текущем году при поддержке города такие компании смогут сэкономить 7,1 миллиона рублей. Льготу они получили в отношении участков, общая площадь которых составляет 6,7 гектара. Сэкономленные от льготной аренды средства необходимо направить на развитие фирмы, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице есть свыше 300 предприятий, которые производят лекарственные средства и медицинские изделия.
