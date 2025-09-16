Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: четыре фармкомпании арендуют землю по льготной ставке - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/efimov-2042201345.html
Ефимов: четыре фармкомпании арендуют землю по льготной ставке
Ефимов: четыре фармкомпании арендуют землю по льготной ставке - РИА Новости, 16.09.2025
Ефимов: четыре фармкомпании арендуют землю по льготной ставке
В Москве четыре фармацевтические компании со статусом промышленного комплекса получили льготы на аренду земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:12:00+03:00
2025-09-16T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве четыре фармацевтические компании со статусом промышленного комплекса получили льготы на аренду земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что участки находятся на юге, юго-востоке, севере столицы и в Зеленограде."Город оказывает всестороннюю, в том числе имущественную, поддержку столичным предприятиям. Для компаний со статусом промышленного комплекса действуют особые условия аренды земли для эксплуатации зданий – ставка составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости участка. Такая льгота предоставлена четырем производителям лекарственных препаратов", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В текущем году при поддержке города такие компании смогут сэкономить 7,1 миллиона рублей. Льготу они получили в отношении участков, общая площадь которых составляет 6,7 гектара. Сэкономленные от льготной аренды средства необходимо направить на развитие фирмы, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице есть свыше 300 предприятий, которые производят лекарственные средства и медицинские изделия.
https://ria.ru/20250916/efimov-2042090005.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: четыре фармкомпании арендуют землю по льготной ставке

Ефимов: четыре фармкомпании Москвы арендуют землю по льготной ставке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве четыре фармацевтические компании со статусом промышленного комплекса получили льготы на аренду земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что участки находятся на юге, юго-востоке, севере столицы и в Зеленограде.
"Город оказывает всестороннюю, в том числе имущественную, поддержку столичным предприятиям. Для компаний со статусом промышленного комплекса действуют особые условия аренды земли для эксплуатации зданий – ставка составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости участка. Такая льгота предоставлена четырем производителям лекарственных препаратов", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В текущем году при поддержке города такие компании смогут сэкономить 7,1 миллиона рублей. Льготу они получили в отношении участков, общая площадь которых составляет 6,7 гектара. Сэкономленные от льготной аренды средства необходимо направить на развитие фирмы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице есть свыше 300 предприятий, которые производят лекарственные средства и медицинские изделия.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Ефимов: в Москве с начала года возвели 58 социальных объектов
Вчера, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала