Ефимов: в Москве с начала года возвели 58 социальных объектов
Ефимов: в Москве с начала года возвели 58 социальных объектов - РИА Новости, 16.09.2025
Ефимов: в Москве с начала года возвели 58 социальных объектов
16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года возвели 58 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Москве возводят недвижимость как за счет инвесторов, так и в рамках столичной адресной инвестиционной программы. С января по август 2025 года в городе построили 58 объектов социального назначения площадью почти 480 тысяч квадратных метров. Из них примерно 90 тысяч квадратных метров – объекты здравоохранения", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что за восемь месяцев 2025 года в городе построили шесть спортивных объектов и 41 образовательный. Благодаря новым детсадам и школам в столице появилось свыше 17 тысяч рабочих мест.С начала текущего года девелоперы возвели 35 социальных объектов, в их числе 30 зданий для образовательной деятельности, три – для спортивной и два – для лечебно-оздоровительной, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса, который расположен в Даниловском районе.
москва
