Дрифтеры, прокатившиеся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел
Двое дрифтеров, прокатившихся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Двое водителей устроили ночной дрифт "с заносом" на центральной площади столицы Амурской области – Благовещенска, один из них стал фигурантом уголовного дела, второй – административного, сообщает прокуратура Приамурья.
По данным ведомства, два автомобиля марки "Toyota Crown" в ночь на вторник заехали на центральную площадь Благовещенска, где один из них начал круговое движение с намеренным заносом авто, при этом площадь не предназначена для движения транспорта. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании регионального правительства. Нарушителей уже установили, автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку.
В Петербурге водитель каршеринга устроил погоню с полицией
2 сентября, 09:45
"Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту ночного дрифта на центральной площади города. В отношении 18-летнего дрифтера по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (преступление, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Второй водитель, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, не имеет водительских прав и страховки. На него составили два протокола за нарушение правил дорожного движения по пунктам 12.37 и 12.7 КоАП.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.
В Красноярске подросток устроил погоню с ДПС
22 августа, 09:07