Дрифтеры, прокатившиеся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел

2025-09-16T08:14:00+03:00

благовещенск

амурская область

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Двое водителей устроили ночной дрифт "с заносом" на центральной площади столицы Амурской области – Благовещенска, один из них стал фигурантом уголовного дела, второй – административного, сообщает прокуратура Приамурья. По данным ведомства, два автомобиля марки "Toyota Crown" в ночь на вторник заехали на центральную площадь Благовещенска, где один из них начал круговое движение с намеренным заносом авто, при этом площадь не предназначена для движения транспорта. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании регионального правительства. Нарушителей уже установили, автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку. "Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту ночного дрифта на центральной площади города. В отношении 18-летнего дрифтера по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (преступление, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. Второй водитель, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, не имеет водительских прав и страховки. На него составили два протокола за нарушение правил дорожного движения по пунктам 12.37 и 12.7 КоАП. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.

Новости

