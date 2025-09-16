Рейтинг@Mail.ru
08:14 16.09.2025
Дрифтеры, прокатившиеся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел
2025-09-16T08:14:00+03:00
2025-09-16T08:14:00+03:00
благовещенск
амурская область
россия
общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Двое водителей устроили ночной дрифт "с заносом" на центральной площади столицы Амурской области – Благовещенска, один из них стал фигурантом уголовного дела, второй – административного, сообщает прокуратура Приамурья. По данным ведомства, два автомобиля марки "Toyota Crown" в ночь на вторник заехали на центральную площадь Благовещенска, где один из них начал круговое движение с намеренным заносом авто, при этом площадь не предназначена для движения транспорта. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании регионального правительства. Нарушителей уже установили, автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку. "Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту ночного дрифта на центральной площади города. В отношении 18-летнего дрифтера по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (преступление, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. Второй водитель, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, не имеет водительских прав и страховки. На него составили два протокола за нарушение правил дорожного движения по пунктам 12.37 и 12.7 КоАП. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.
благовещенск
амурская область
россия
благовещенск, амурская область, россия, общество
Благовещенск, Амурская область, Россия, Общество
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Полицейская машина
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Полицейская машина. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Двое водителей устроили ночной дрифт "с заносом" на центральной площади столицы Амурской области – Благовещенска, один из них стал фигурантом уголовного дела, второй – административного, сообщает прокуратура Приамурья.
По данным ведомства, два автомобиля марки "Toyota Crown" в ночь на вторник заехали на центральную площадь Благовещенска, где один из них начал круговое движение с намеренным заносом авто, при этом площадь не предназначена для движения транспорта. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании регионального правительства. Нарушителей уже установили, автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку.
"Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту ночного дрифта на центральной площади города. В отношении 18-летнего дрифтера по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (преступление, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Второй водитель, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, не имеет водительских прав и страховки. На него составили два протокола за нарушение правил дорожного движения по пунктам 12.37 и 12.7 КоАП.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.
