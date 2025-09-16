В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о равных правах граждан

https://ria.ru/20250916/dogovor-2042186976.html

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала поправки в договор с Россией о равных правах граждан, дающие им право участвовать в местных выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов в депутаты. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва проголосовал за проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года" в первый день работы третьей сессии. Протокол был подписан в Москве 13 марта 2025 года. Согласно документу, граждане Белоруссии и граждане России, постоянно проживающие на территории другого государства-участника договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах - избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления. "Сегодня мы выносим на ратификацию протокол о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан, который был заключен еще в 1998 году. В марте 2025 года были внесены изменения в этот договор в городе Москве, и основная суть этого документа сводится к тому, что мы еще раз говорим о правах граждан Российской Федерации, граждан Республики Беларусь на территории Союзного государства. В частности, мы ратифицируем возможность граждан участвовать в выборах в местные советы и таким образом граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, либо граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, будут иметь возможность участвовать в выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов в депутаты", - сказал депутат Елена Потапова журналистам перед началом сессии. Ранее Россия ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о равных правах граждан, разрешающий гражданам Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в соответствии с белорусским законодательством, постоянно проживающие в республике граждане России уже участвуют в местных выборах в Белоруссии.

