https://ria.ru/20250916/direktor-2042261225.html

Директором Ярославского ТЮЗа назначен Сергей Конев

Директором Ярославского ТЮЗа назначен Сергей Конев - РИА Новости, 16.09.2025

Директором Ярославского ТЮЗа назначен Сергей Конев

Директором Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова назначен Сергей Конев, ранее возглавлявший Курский драматический театр, сообщила РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:20:00+03:00

2025-09-16T16:20:00+03:00

2025-09-16T16:20:00+03:00

ярославская область

ярославская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042261020_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_5a32b220c2e682555788fa3bc2087c7e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Директором Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова назначен Сергей Конев, ранее возглавлявший Курский драматический театр, сообщила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова. "Директором Ярославского государственного театра юного зрителя назначен Сергей Викторович Конев. Перед новым руководителем стоят серьезные задачи в рамках объединения ТЮЗа и Театра кукол. Ему предстоит сформировать эффективную команду и существенно повысить качество управления объединенной структурой с учетом интересов всех театральных коллективов, вошедших в ее состав", - цитирует Ширшову пресс-служба областного правительства. По словам Ширшовой, региональный минкульт также ожидает от Конева привлечения в театр новых артистов, в том числе молодых талантов, и постановочных команд. "Наша задача – создать сильный современный театр, в котором интересно и престижно работать и ставить спектакли", - подчеркнула Ширшова. Она отметила, что Сергей Конев имеет профильное образование, более шести лет занимал руководящие должности в учреждениях культуры Курской области, последние три года возглавлял один из старейших театров России - Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина. Во вторник нового руководителя ТЮЗа представили коллективу. Семнадцатого октября ТЮЗ открывает новый сезон в обновленном здании, напомнила региональный министр. В одном здании с ним будут работать театр кукол и камерный театр имени Ю. Ваксмана. В ближайшее время все три театральных коллектива станут единым юридическим лицом, но при этом каждый сохранит свою уникальность и творческую направленность, сообщила Ширшова. По ее словам, единая система управления будет способствовать, в частности, более эффективному содержанию здания и решению творческих и хозяйственных потребностей всех трёх театров. Завершается реорганизация и других учреждений, подведомственных министерству культуры Ярославской области, рассказала Ширшова. "В рамках реорганизации проходит оптимизация штатной численности бюджетных организаций и объединение учреждений с целью оптимизации кадрового потенциала и финансовых ресурсов. Она направлена на исключение дублирующих функций сотрудников, эффективное перераспределение функциональных обязанностей и в конечном итоге — на повышение заработной платы сотрудников", - отметила Ширшова. Она подчеркнула, что сокращение сотрудников производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Изменение штатной численности не отразится на качестве и количестве услуг, которые предоставляют учреждения культуры, добавила региональный министр.

https://ria.ru/20250909/evraev-2040782818.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, россия