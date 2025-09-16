https://ria.ru/20250916/desantniki-2042338535.html
Десантники в ходе учения "Запад-2025" поймали в засаду противника
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
бмд-2
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские десантники в ходе учения "Запад-2025" поймали в огневую засаду резервы условного противника, сообщило Минобороны РФ во вторник. В рамках основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" парашютно-десантное подразделение ВДВ России после десантирования получило задачу организовать огневую засаду на окраине освобожденного населенного пункта с целью воспретить подходу ближайших резервов условного противника к району десантирования, сообщили в министерстве обороны РФ. "Командир взвода организовал маскировку позиций и взаимодействие между группами и уточнил задачу личному составу на местности. Экипажи боевых машин огнем из вооружения БМД-2 и операторы БПЛА ударами FPV-дронов остановили приблизившуюся колонну "противника", после чего группы десантников приступили к ее уничтожению в районе засады", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, после короткого огневого боя экипажи боевых машин десанта сменили позиции, а боевые группы огнем из стрелкового оружия завершили уничтожение "противника" в районе засады.
россия
Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, БМД-2, Учения "Запад-2025"
