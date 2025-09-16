Рейтинг@Mail.ru
08:00 16.09.2025
"На кону выживание". Зеленский испугался удара по самому больному
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевские власти встревожены тем, что в архивах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может храниться компромат на Зеленского. Несмотря на атаку Банковой летом, организация продолжает расследовать скандальные дела и противостоять СБУ. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Прослушка в кошелькеЗамять историю с партнером Зеленского еще по "Кварталу 95" Тимуром Миндичем оказалось не так просто. Обвинения против "кошелька" главы киевского режима куда серьезнее, чем предполагалось. А попытка взять под контроль созданные на западные деньги антикоррупционные органы, предпринятая в июле, не удалась.Известно, что в квартире Миндича установили прослушку. По данным "Украинской правды", жучок вмонтировали в пол. Учитывая давние близкие отношения бизнесмена с Зеленским, не исключено, что в записях есть и голос главы киевского режима. Это чревато далекоидущими последствиями."Если пленки — правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности", — цитирует издание источник, близкий к Миндичу. Авторы публикации утверждают, что Банковая старается выяснить полное содержание прослушки или хотя бы период, когда она велась.По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Миндич, сбежавший в июне с Украины после задержания его двоюродного брата за хищение 12,5 миллиона гривен, вернулся в страну. Готовит ли НАБУ после скандалов и арестов меры против друга Зеленского, пока неясно.Журналисты уверены: предъявить Миндичу можно многое. Например, издание "Бигус" сообщает, что значительную часть бюджета на строительство укреплений вывели через подставные фирмы, связанные с соратником Зеленского.Кроме того, как писала The Kyiv Independent, НАБУ завело дело на производителя украинских ракет "Фламинго" — компанию Fire Point. По версии следователей, Миндич может быть конечным бенефициаром предприятия, которое выпускало "едва функционирующие беспилотники", получая при этом огромные деньги от правительства.Курс на уничтожениеАнтикоррупционным органам все это уже стоило нескольких сотрудников и урезания полномочий. Тем не менее борьба украинских спецслужб продолжается. Директор НАБУ Семен Кривонос не исключает новой волны противостояния с СБУ.Так, одного из детективов обвинили в сокрытии двухкомнатной квартиры в Ужгороде стоимостью почти 100 тысяч долларов. По данным "Страны.ua", речь идет о Виталии Тебекине.Дела арестованных набэушников рассматривают с особым пристрастием. Задержанный летом (предположительно, из-за Миндича) Виктор Гусаров отказывается признаваться в сотрудничестве с Россией. Защита уверяет, что в СБУ его избивали.Киев не гнушается психологического насилия с использованием ближайших родственников. Отца арестованного сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова обыскали перед заседанием суда, заставив раздеться до нижнего белья."Они хотели его унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат", — возмущалась сестра задержанного Мария.В свою очередь, бывшего главу департамента кибербезопасности СБУ генерала Илью Витюка НАБУ обвинило в незаконном обогащении на миллионы гривен и недостоверной декларации имущества. В СБУ это назвали "местью" и "избирательным правосудием".Не исключено, что скоро пострадает и Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Возглавляющая его Вера Михайленко ожидает от киевских властей провокаций и дискредитирующей кампании.Кто в доме хозяин?"Идет откровенная война между представителями СБУ и Генеральной прокуратуры с одной стороны и антикоррупционными органами — с другой. Этот конфликт не краткосрочный, он повлияет на всю украинскую политическую вертикаль. Сейчас вопрос в том, как вообще функционировать власти. Вроде как Зеленский откатил некоторые ограничения для НАБУ. Так это, по крайней мере, преподнесли Европе. Однако до сих пор специальная антикоррупционная прокуратура не имеет права открывать уголовные дела на депутатов и министров. В Киеве не говорят, почему так решили, но всем все понятно", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Вместе с тем он предполагает, что возвращение Миндича на Украину связано с неким компромиссом, достигнутым летом между НАБУ и Банковой, по которому "кошелек Зеленского" избавят от преследований.Политолог Александр Дудчак видит в происходящем на Украине противостояние зарубежных центров влияния посредством спецслужб."Запад, может, и коллективный, но единого мнения у них нет. Там по-разному видят украинское будущее. Антикоррупционные структуры созданы США, чтобы следить за деятельностью Зеленского. Нынешней администрации он неприятен и мешает, а вот британцев и европейцев вполне устраивает. Отсюда взаимные обвинения в коррупционных схемах", — полагает эксперт.По его словам, киевские власти пытаются выяснить, кто в доме хозяин и кто более полезен Западу. Самостоятельность самого Зеленского ограничена выбором из двух зол. Поэтому он старается лавировать между различными интересами и группировками, надеясь победить в борьбе за выживание.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевские власти встревожены тем, что в архивах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может храниться компромат на Зеленского. Несмотря на атаку Банковой летом, организация продолжает расследовать скандальные дела и противостоять СБУ. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Прослушка в кошельке

Замять историю с партнером Зеленского еще по "Кварталу 95" Тимуром Миндичем оказалось не так просто. Обвинения против "кошелька" главы киевского режима куда серьезнее, чем предполагалось. А попытка взять под контроль созданные на западные деньги антикоррупционные органы, предпринятая в июле, не удалась.
Известно, что в квартире Миндича установили прослушку. По данным "Украинской правды", жучок вмонтировали в пол. Учитывая давние близкие отношения бизнесмена с Зеленским, не исключено, что в записях есть и голос главы киевского режима. Это чревато далекоидущими последствиями.
"Если пленки — правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности", — цитирует издание источник, близкий к Миндичу. Авторы публикации утверждают, что Банковая старается выяснить полное содержание прослушки или хотя бы период, когда она велась.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Миндич, сбежавший в июне с Украины после задержания его двоюродного брата за хищение 12,5 миллиона гривен, вернулся в страну. Готовит ли НАБУ после скандалов и арестов меры против друга Зеленского, пока неясно.
Журналисты уверены: предъявить Миндичу можно многое. Например, издание "Бигус" сообщает, что значительную часть бюджета на строительство укреплений вывели через подставные фирмы, связанные с соратником Зеленского.
Кроме того, как писала The Kyiv Independent, НАБУ завело дело на производителя украинских ракет "Фламинго" — компанию Fire Point. По версии следователей, Миндич может быть конечным бенефициаром предприятия, которое выпускало "едва функционирующие беспилотники", получая при этом огромные деньги от правительства.

Курс на уничтожение

Антикоррупционным органам все это уже стоило нескольких сотрудников и урезания полномочий. Тем не менее борьба украинских спецслужб продолжается. Директор НАБУ Семен Кривонос не исключает новой волны противостояния с СБУ.
Так, одного из детективов обвинили в сокрытии двухкомнатной квартиры в Ужгороде стоимостью почти 100 тысяч долларов. По данным "Страны.ua", речь идет о Виталии Тебекине.
Дела арестованных набэушников рассматривают с особым пристрастием. Задержанный летом (предположительно, из-за Миндича) Виктор Гусаров отказывается признаваться в сотрудничестве с Россией. Защита уверяет, что в СБУ его избивали.
Киев не гнушается психологического насилия с использованием ближайших родственников. Отца арестованного сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова обыскали перед заседанием суда, заставив раздеться до нижнего белья.
"Они хотели его унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат", — возмущалась сестра задержанного Мария.
В свою очередь, бывшего главу департамента кибербезопасности СБУ генерала Илью Витюка НАБУ обвинило в незаконном обогащении на миллионы гривен и недостоверной декларации имущества. В СБУ это назвали "местью" и "избирательным правосудием".
Не исключено, что скоро пострадает и Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Возглавляющая его Вера Михайленко ожидает от киевских властей провокаций и дискредитирующей кампании.
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве

Кто в доме хозяин?

"Идет откровенная война между представителями СБУ и Генеральной прокуратуры с одной стороны и антикоррупционными органами — с другой. Этот конфликт не краткосрочный, он повлияет на всю украинскую политическую вертикаль. Сейчас вопрос в том, как вообще функционировать власти. Вроде как Зеленский откатил некоторые ограничения для НАБУ. Так это, по крайней мере, преподнесли Европе. Однако до сих пор специальная антикоррупционная прокуратура не имеет права открывать уголовные дела на депутатов и министров. В Киеве не говорят, почему так решили, но всем все понятно", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
Вместе с тем он предполагает, что возвращение Миндича на Украину связано с неким компромиссом, достигнутым летом между НАБУ и Банковой, по которому "кошелек Зеленского" избавят от преследований.
Политолог Александр Дудчак видит в происходящем на Украине противостояние зарубежных центров влияния посредством спецслужб.
"Запад, может, и коллективный, но единого мнения у них нет. Там по-разному видят украинское будущее. Антикоррупционные структуры созданы США, чтобы следить за деятельностью Зеленского. Нынешней администрации он неприятен и мешает, а вот британцев и европейцев вполне устраивает. Отсюда взаимные обвинения в коррупционных схемах", — полагает эксперт.
По его словам, киевские власти пытаются выяснить, кто в доме хозяин и кто более полезен Западу. Самостоятельность самого Зеленского ограничена выбором из двух зол. Поэтому он старается лавировать между различными интересами и группировками, надеясь победить в борьбе за выживание.
