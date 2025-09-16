https://ria.ru/20250916/delo-2042205427.html

В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти человек в вездеходе

В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти человек в вездеходе

В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти человек в вездеходе

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, сообщили РИА Новости в СУСК по...

происшествия

забайкальский край

россия

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, при этом четверым пассажирам удалось спастись. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи осмотрят место происшествия, установят и допросят владельцев автомобиля. Также правоохранители назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.

забайкальский край

россия

2025

происшествия, забайкальский край, россия