В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти человек в вездеходе
13:01 16.09.2025
В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти человек в вездеходе
В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти человек в вездеходе
происшествия
забайкальский край
россия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, при этом четверым пассажирам удалось спастись. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи осмотрят место происшествия, установят и допросят владельцев автомобиля. Также правоохранители назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.
забайкальский край
россия
происшествия, забайкальский край, россия
Происшествия, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье возбудили дело после гибели пяти человек в вездеходе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, при этом четверым пассажирам удалось спастись.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи осмотрят место происшествия, установят и допросят владельцев автомобиля. Также правоохранители назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве
16 августа, 15:28
