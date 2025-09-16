Рейтинг@Mail.ru
Гроза бандитского Петербурга. Кто подставил легендарного опера Чуму - РИА Новости, 16.09.2025
19:26 16.09.2025
Гроза бандитского Петербурга. Кто подставил легендарного опера Чуму
Гроза бандитского Петербурга. Кто подставил легендарного опера Чуму - РИА Новости, 16.09.2025
Гроза бандитского Петербурга. Кто подставил легендарного опера Чуму
В 90-е криминальные группировки стали чувствовать себя хозяевами положения. К счастью, на борьбу с преступниками вставали несгибаемые смельчаки из... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:26:00+03:00
2025-09-16T19:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018349928_0:36:620:385_1920x0_80_0_0_6f02f6a2659e0ebbbfb474708fbe8669.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В 90-е криминальные группировки стали чувствовать себя хозяевами положения. К счастью, на борьбу с преступниками вставали несгибаемые смельчаки из правоохранительных органов. В их числе — легендарный оперативник Алексей Чумаченко. О его необычной истории — в материале РИА Новости.Чума для бандитовАлексей Чумаченко родился 5 марта 1963-го в Казахстане. Он рос физически развитым мальчиком, занимался легкой атлетикой и дзюдо. В итоге стал мастером спорта и чемпионом Павлодара.Отучившись год в строительном училище, ушел в армию. Служил в спецназе, а после дембеля уехал в Ленинград. Спортивного молодого человека после армии с радостью приняли в ППС Ленинского райотдела.Он сразу начал отличаться на службе, неоднократно признавался лучшим постовым, причем как в своем районе, так и в городе в целом. Коллеги почти сразу прозвали его Чумой за неугомонный характер и постоянное рвение.Успешно окончив школу милиции, он начал работать в знаменитом убойном отделе на Литейном, 4.Оперативник от БогаДело банды Герасименко стало одним из первых, раскрытых стараниями Чумаченко. Ему удалось выйти на преступников, которые убивали горожан ради их квартир.Чума также помог вычислить опаснейших бандитов, маскировавшихся под охранное агентство. Они расстреляли десять своих "конкурентов" и сожгли их тела в микроавтобусе. Оперативник вычислил их "офис" и ворвался туда. В ходе короткой схватки он скрутил "охранников".После этой истории о нем знал весь бандитский Петербург. Преступники угрожали расправой его жене, маленькой дочке, но это не останавливало оперативника."Чумаченко действительно был опером от Бога. Он мог надолго куда-то пропасть, опоздать на совещание, но потом принести такую информацию, над поиском которой перед этим несколько месяцев безуспешно работало целое подразделение", — вспоминал Александр Малышев, бывший руководитель 2-го убойного отдела УУР петербургского главка МВД.Попал за решеткуНесгибаемая позиция оперативника привела к тому, что его самого чуть не посадили по липовому делу об убийстве коммерсанта.Рядом с телом лежала кепка, которую, предположительно, оставил убийца. Когда служебная собака обнюхала головной убор, то внезапно указала на Чуму."У Чумаченко был 55-й размер, а кепка была 60-го, она крутилась на нем", — рассказывал Сергей Прокофьев, бывший замначальника убойного отдела УУР петербургского главка МВД.Однако то, что кепка ему не подходила, никого не смутило. Более того, один из соседей коммерсанта заявил, что видел милиционера у дома в ночь убийства. Легендарного опера отправили в следственный изолятор.К счастью, УГРО смог доказать невиновность своего сотрудника и найти настоящих убийц.Последнее делоАлексей вернулся к делу, которое начал еще до своего ареста: в 1995-м в городе объявилась банда охотников на валютчиков.Чумаченко вычислил следующую цель преступников — Маргариту Иванову. Для проверки версии он с напарником выехал на ее адрес. И там наткнулся на преступников.Завязалась перестрелка, оперативника ранили. До госпиталя его не довезли: Чумаченко скончался в машине скорой помощи.Проводить легендарного милиционера в последний путь собралось огромное количество людей — все они не поместились в церковь, где проходило отпевание.Майор Чумаченко награжден орденом Мужества посмертно.
Гроза бандитского Петербурга. Кто подставил легендарного опера Чуму

© Фото : ГУ МВД РФАлексей Чумаченко
Алексей Чумаченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : ГУ МВД РФ
Алексей Чумаченко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В 90-е криминальные группировки стали чувствовать себя хозяевами положения. К счастью, на борьбу с преступниками вставали несгибаемые смельчаки из правоохранительных органов. В их числе — легендарный оперативник Алексей Чумаченко. О его необычной истории — в материале РИА Новости.

Чума для бандитов

Алексей Чумаченко родился 5 марта 1963-го в Казахстане. Он рос физически развитым мальчиком, занимался легкой атлетикой и дзюдо. В итоге стал мастером спорта и чемпионом Павлодара.
Отучившись год в строительном училище, ушел в армию. Служил в спецназе, а после дембеля уехал в Ленинград. Спортивного молодого человека после армии с радостью приняли в ППС Ленинского райотдела.
© Фото : личный архивАлексей Чумаченко
Алексей Чумаченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : личный архив
Алексей Чумаченко
Он сразу начал отличаться на службе, неоднократно признавался лучшим постовым, причем как в своем районе, так и в городе в целом. Коллеги почти сразу прозвали его Чумой за неугомонный характер и постоянное рвение.
Успешно окончив школу милиции, он начал работать в знаменитом убойном отделе на Литейном, 4.

Оперативник от Бога

Дело банды Герасименко стало одним из первых, раскрытых стараниями Чумаченко. Ему удалось выйти на преступников, которые убивали горожан ради их квартир.
Чума также помог вычислить опаснейших бандитов, маскировавшихся под охранное агентство. Они расстреляли десять своих "конкурентов" и сожгли их тела в микроавтобусе. Оперативник вычислил их "офис" и ворвался туда. В ходе короткой схватки он скрутил "охранников".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Невский проспект в Санкт-Петербурге
После этой истории о нем знал весь бандитский Петербург. Преступники угрожали расправой его жене, маленькой дочке, но это не останавливало оперативника.
"Чумаченко действительно был опером от Бога. Он мог надолго куда-то пропасть, опоздать на совещание, но потом принести такую информацию, над поиском которой перед этим несколько месяцев безуспешно работало целое подразделение", — вспоминал Александр Малышев, бывший руководитель 2-го убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

Попал за решетку

Несгибаемая позиция оперативника привела к тому, что его самого чуть не посадили по липовому делу об убийстве коммерсанта.
© Фото : кадр из видеоАлексей Чумаченко
Алексей Чумаченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : кадр из видео
Алексей Чумаченко
Рядом с телом лежала кепка, которую, предположительно, оставил убийца. Когда служебная собака обнюхала головной убор, то внезапно указала на Чуму.
"У Чумаченко был 55-й размер, а кепка была 60-го, она крутилась на нем", — рассказывал Сергей Прокофьев, бывший замначальника убойного отдела УУР петербургского главка МВД.
Однако то, что кепка ему не подходила, никого не смутило. Более того, один из соседей коммерсанта заявил, что видел милиционера у дома в ночь убийства. Легендарного опера отправили в следственный изолятор.
К счастью, УГРО смог доказать невиновность своего сотрудника и найти настоящих убийц.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкНевский проспект
Невский проспект - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
Невский проспект

Последнее дело

Алексей вернулся к делу, которое начал еще до своего ареста: в 1995-м в городе объявилась банда охотников на валютчиков.
Чумаченко вычислил следующую цель преступников — Маргариту Иванову. Для проверки версии он с напарником выехал на ее адрес. И там наткнулся на преступников.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Завязалась перестрелка, оперативника ранили. До госпиталя его не довезли: Чумаченко скончался в машине скорой помощи.
Проводить легендарного милиционера в последний путь собралось огромное количество людей — все они не поместились в церковь, где проходило отпевание.
Майор Чумаченко награжден орденом Мужества посмертно.
 
 
 
