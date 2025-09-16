https://ria.ru/20250916/chempionat-2042332026.html

Финалисты чемпионата высоких технологий покажут мастерство в медпрактиках

Финалисты чемпионата высоких технологий покажут мастерство в медпрактиках - РИА Новости, 16.09.2025

Финалисты чемпионата высоких технологий покажут мастерство в медпрактиках

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компетенция "Персонализированные здоровьесберегающие технологии" будет представлена на финале чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО). Главный эксперт компетенции Юлия Кириченко отметила, что индивидуальный подход к пациенту крайне востребован в современном здравоохранении. "В данном случае речь идет о трех направлениях: предиктивный подход – это выявление рисков развития заболеваний задолго до появления клинических проявлений. Персонализированное лечение – это подбор диагностики и терапии с учетом уникального набора характеристик пациента. Профилактическая медицина – предупреждение болезней за счет здорового образа жизни, вакцинации и регулярных скринингов", – рассказывает эксперт, ее слова приводит пресс-служба ИРПО. По словам Кириченко, финалисты должны обладать обширным багажом знаний и умений в медицине, а также владеть навыками работы на современном оборудовании с применением информационных коммуникативных технологий. Кроме того, они не должны уделять особое внимание навыкам общения с пациентом и медицинской этике, напоминает она. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

