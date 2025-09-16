https://ria.ru/20250916/chempionat-2042278869.html

Деловая программа финала Чемпионата высоких технологий стартует 18 сентября

2025-09-16T17:22:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Деловая программа финала Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде стартует 18 сентября, ее участниками за три дня станут около 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Соревнования в этом году посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Мероприятия деловой программы организованы в рамках треков "Технологическое лидерство и суверенитет", "Время героев", "Программы интеграции". В них примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших работодателей, руководители образовательных организаций, педагоги и эксперты. "Мероприятия деловой программы финала в 2025 году объединены темой формирования нового технологического кода России для межотраслевого взаимодействия и инновационного развития страны. Чемпионат высоких технологий выполняет важную государственную задачу, выступая настоящей лабораторией по созданию профессиональных стандартов завтрашнего дня. Здесь рождаются и апробируются компетенции, которые определят технологический суверенитет и конкурентоспособность нашей экономики", – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся на официальном сайте ведомства. Откроет деловую программу пленарное заседание "Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций". "Мы постарались включить в деловую программу финала Чемпионата высоких технологий самые актуальные темы, которые касаются, в том числе, информационной безопасности и киберзащиты, аддитивных технологий, искусственного интеллекта. Все это – современные технологические вызовы. Уверена, нас ждут идеи и инициативы, которые позволят совершенствовать подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики", – привели в пресс-службе комментарий проректора Института развития профессионального образования Надежды Малкиной. Чемпионат высоких технологий призван стать опытно-конструкторским бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

