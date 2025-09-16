https://ria.ru/20250916/chelovek-2042165062.html

В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли во вторник в ДТП с участием ВАЗ-2115 и рейсового автобуса "Белгород-Москва" на трассе в Орловской области

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Три человека погибли во вторник в ДТП с участием ВАЗ-2115 и рейсового автобуса "Белгород-Москва" на трассе в Орловской области, сообщают региональные ГУМЧС и Госавтоинспекция. "Шестнадцатого сентября в 01.59 поступило сообщение о ДТП в Орловском муниципальном округе недалеко от поселка Добрый. Здесь столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В результате ДТП погибли три человека в автомобиле", – говорится в сообщении ГУМЧС. По данным управления Госавтоинспекции Орловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2115 2001 года рождения, двигавшийся по автодороге М-2 "Крым" из Москвы в Белгород, в районе 393 километра выехал на встречку, где столкнулся с автобусом YUTONG ZK 6122H9 под управлением водителя 1971 года рождения, который вез пассажиров по маршруту "Белгород-Москва". "В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 и два пассажира (мужчины 2004 года рождения) скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", – уточнили в Госавтоинспекции. Сотрудники МЧС России и спасатели ГКУ ОО "ОАСПС" проводили деблокировку тел погибших, также на месте происшествия работали психологи ГУМЧС России по Орловской области.

