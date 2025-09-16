Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.09.2025
10:09 16.09.2025
В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом
В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Три человека погибли во вторник в ДТП с участием ВАЗ-2115 и рейсового автобуса "Белгород-Москва" на трассе в Орловской области, сообщают региональные ГУМЧС и Госавтоинспекция. "Шестнадцатого сентября в 01.59 поступило сообщение о ДТП в Орловском муниципальном округе недалеко от поселка Добрый. Здесь столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В результате ДТП погибли три человека в автомобиле", – говорится в сообщении ГУМЧС. По данным управления Госавтоинспекции Орловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2115 2001 года рождения, двигавшийся по автодороге М-2 "Крым" из Москвы в Белгород, в районе 393 километра выехал на встречку, где столкнулся с автобусом YUTONG ZK 6122H9 под управлением водителя 1971 года рождения, который вез пассажиров по маршруту "Белгород-Москва". "В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 и два пассажира (мужчины 2004 года рождения) скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", – уточнили в Госавтоинспекции. Сотрудники МЧС России и спасатели ГКУ ОО "ОАСПС" проводили деблокировку тел погибших, также на месте происшествия работали психологи ГУМЧС России по Орловской области.
происшествия, орловская область, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и автобусом в Орловской области

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Три человека погибли во вторник в ДТП с участием ВАЗ-2115 и рейсового автобуса "Белгород-Москва" на трассе в Орловской области, сообщают региональные ГУМЧС и Госавтоинспекция.
"Шестнадцатого сентября в 01.59 поступило сообщение о ДТП в Орловском муниципальном округе недалеко от поселка Добрый. Здесь столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В результате ДТП погибли три человека в автомобиле", – говорится в сообщении ГУМЧС.
По данным управления Госавтоинспекции Орловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2115 2001 года рождения, двигавшийся по автодороге М-2 "Крым" из Москвы в Белгород, в районе 393 километра выехал на встречку, где столкнулся с автобусом YUTONG ZK 6122H9 под управлением водителя 1971 года рождения, который вез пассажиров по маршруту "Белгород-Москва".
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 и два пассажира (мужчины 2004 года рождения) скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", – уточнили в Госавтоинспекции.
Сотрудники МЧС России и спасатели ГКУ ОО "ОАСПС" проводили деблокировку тел погибших, также на месте происшествия работали психологи ГУМЧС России по Орловской области.
