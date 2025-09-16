Посол России прокомментировал закрытие Польшей границы с Белоруссией

Рейтинг@Mail.ru
17:41 16.09.2025
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией сугубо политическим шагом, не мотивированным с точки зрения безопасности, но имеющим реальные и ощутимые экономические последствия. Польша в ночь на пятницу закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". В комментарии в связи с учениями "Запад-2025", которое опубликовало посольство, Грызлов отметил, что регулярные союзные стратегические учения носят исключительно оборонительный характер, они не направлены против третьих стран и проходили с беспрецедентным уровнем прозрачности. "Что касается закрытия Польшей пунктов пропуска на границе с Беларусью, то это сугубо политический шаг. Он ничем не мотивирован с точки зрения обеспечения безопасности. При этом экономические последствия закрытия границы вполне реальны и ощутимы, поскольку значительная часть товаров из Евразии и, в частности, Китая идёт в Европу именно через Белоруссию и Польшу. Варшаве ещё придётся оправдываться и перед Брюсселем, и перед Пекином, и перед своими собственными гражданами и бизнесом", - отметил российский посол.
