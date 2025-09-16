https://ria.ru/20250916/belorussiya-2042183919.html

Военное сотрудничество Белоруссии и России гарантирует баланс сил

Военное сотрудничество Белоруссии и России гарантирует баланс сил

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Россией гарантирует баланс сил в регионе, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко на открытии третьей сессии палаты представителей Национального собрания Белоруссии восьмого созыва. Он выразил обеспокоенность милитаризацией соседних с Белоруссией страны Евросоюза, что несет угрозы для Союзного государства. "Тесное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией гарантирует баланс сил в регионе. И мы продолжим последовательную работу по укреплению наших вооруженных сил и силового блока в целом" - отметил Сергеенко. По его словам, приоритетами международной деятельности Белоруссии остается защита национальных интересов, миролюбивого внешнеполитического курса, реализация достигнутых на высшем высоком уровне договоренности. "Основной акцент при этом делается на экономической составляющей. Одно из главных направлений - углубление белорусско-российской интеграции в рамках работы по линии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Во главу угла здесь поставлены вопросы реализации единой промышленной политики, развития региональных связей, обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйственного, противодействие внешним вызовам и угрозам", - сказал председатель палаты. Он добавил, что важным фактором сохранения мира, стабильности и общественного благополучия двух стран являются патриотическое воспитание молодежи и борьба с фальсификацией истории.

