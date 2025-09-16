https://ria.ru/20250916/belorussiya-2042183919.html
Военное сотрудничество Белоруссии и России гарантирует баланс сил
Военное сотрудничество Белоруссии и России гарантирует баланс сил - РИА Новости, 16.09.2025
Военное сотрудничество Белоруссии и России гарантирует баланс сил
Военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Россией гарантирует баланс сил в регионе, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:36:00+03:00
2025-09-16T11:36:00+03:00
2025-09-16T11:36:00+03:00
белоруссия
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041996010_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_922767eb427707c93a0ae1f8ddc89eed.jpg
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Россией гарантирует баланс сил в регионе, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко на открытии третьей сессии палаты представителей Национального собрания Белоруссии восьмого созыва. Он выразил обеспокоенность милитаризацией соседних с Белоруссией страны Евросоюза, что несет угрозы для Союзного государства. "Тесное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией гарантирует баланс сил в регионе. И мы продолжим последовательную работу по укреплению наших вооруженных сил и силового блока в целом" - отметил Сергеенко. По его словам, приоритетами международной деятельности Белоруссии остается защита национальных интересов, миролюбивого внешнеполитического курса, реализация достигнутых на высшем высоком уровне договоренности. "Основной акцент при этом делается на экономической составляющей. Одно из главных направлений - углубление белорусско-российской интеграции в рамках работы по линии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Во главу угла здесь поставлены вопросы реализации единой промышленной политики, развития региональных связей, обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйственного, противодействие внешним вызовам и угрозам", - сказал председатель палаты. Он добавил, что важным фактором сохранения мира, стабильности и общественного благополучия двух стран являются патриотическое воспитание молодежи и борьба с фальсификацией истории.
https://ria.ru/20250915/voennye-2042077380.html
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041961491.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041996010_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_4f53f601fa27f713187f45f2446998b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, россия
Белоруссия, В мире, Россия
Военное сотрудничество Белоруссии и России гарантирует баланс сил
Сергеенко: сотрудничество Белоруссии и России обеспечит баланс сил
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Россией гарантирует баланс сил в регионе, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко на открытии третьей сессии палаты представителей Национального собрания Белоруссии восьмого созыва.
Он выразил обеспокоенность милитаризацией соседних с Белоруссией
страны Евросоюза, что несет угрозы для Союзного государства.
"Тесное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией гарантирует баланс сил в регионе. И мы продолжим последовательную работу по укреплению наших вооруженных сил и силового блока в целом" - отметил Сергеенко.
По его словам, приоритетами международной деятельности Белоруссии остается защита национальных интересов, миролюбивого внешнеполитического курса, реализация достигнутых на высшем высоком уровне договоренности. "Основной акцент при этом делается на экономической составляющей. Одно из главных направлений - углубление белорусско-российской интеграции в рамках работы по линии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Во главу угла здесь поставлены вопросы реализации единой промышленной политики, развития региональных связей, обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйственного, противодействие внешним вызовам и угрозам", - сказал председатель палаты.
Он добавил, что важным фактором сохранения мира, стабильности и общественного благополучия двух стран являются патриотическое воспитание молодежи и борьба с фальсификацией истории.