Бельгия закупит у США ракеты на 280 миллионов евро - РИА Новости, 16.09.2025
13:10 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/belgija-2042208123.html
Бельгия закупит у США ракеты на 280 миллионов евро
Бельгия закупит у США ракеты на 280 миллионов евро - РИА Новости, 16.09.2025
Бельгия закупит у США ракеты на 280 миллионов евро
Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для установки на истребители F-35 на сумму 280 миллионов евро,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:10:00+03:00
2025-09-16T13:10:00+03:00
в мире
бельгия
сша
министерство обороны сша
f-35
f-16
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для установки на истребители F-35 на сумму 280 миллионов евро, сообщает агентство Belga со ссылкой на минобороны королевства. "Министерство обороны Бельгии подтвердило, что Соединенные Штаты одобрили продажу королевству ракет AIM-9X Sidewinder на сумму 280 миллионов евро. Ранее Пентагон заявлял о потенциальной покупке на сумму до 567,8 миллиона долларов (480 миллионов евро), однако официальные лица заявили, что фактическая стоимость контракта будет ниже", - указывается в сообщении. Там подчеркивается, что закупка включит "несколько сотен ракет класса "воздух-воздух" и соответствующих блоков наведения для бельгийского парка истребителей F-35, которые вводятся в эксплуатацию для замены устаревших F-16".
в мире, бельгия, сша, министерство обороны сша, f-35, f-16
В мире, Бельгия, США, Министерство обороны США, F-35, F-16
Бельгия закупит у США ракеты на 280 миллионов евро

Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на 280 млн евро

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Города мира. Гент. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для установки на истребители F-35 на сумму 280 миллионов евро, сообщает агентство Belga со ссылкой на минобороны королевства.
"Министерство обороны Бельгии подтвердило, что Соединенные Штаты одобрили продажу королевству ракет AIM-9X Sidewinder на сумму 280 миллионов евро. Ранее Пентагон заявлял о потенциальной покупке на сумму до 567,8 миллиона долларов (480 миллионов евро), однако официальные лица заявили, что фактическая стоимость контракта будет ниже", - указывается в сообщении.
Там подчеркивается, что закупка включит "несколько сотен ракет класса "воздух-воздух" и соответствующих блоков наведения для бельгийского парка истребителей F-35, которые вводятся в эксплуатацию для замены устаревших F-16".
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35
11 июня, 09:25
 
