Бельгия закупит у США ракеты на 280 миллионов евро
2025-09-16T13:10:00+03:00
в мире
бельгия
сша
министерство обороны сша
f-35
f-16
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для установки на истребители F-35 на сумму 280 миллионов евро, сообщает агентство Belga со ссылкой на минобороны королевства. "Министерство обороны Бельгии подтвердило, что Соединенные Штаты одобрили продажу королевству ракет AIM-9X Sidewinder на сумму 280 миллионов евро. Ранее Пентагон заявлял о потенциальной покупке на сумму до 567,8 миллиона долларов (480 миллионов евро), однако официальные лица заявили, что фактическая стоимость контракта будет ниже", - указывается в сообщении. Там подчеркивается, что закупка включит "несколько сотен ракет класса "воздух-воздух" и соответствующих блоков наведения для бельгийского парка истребителей F-35, которые вводятся в эксплуатацию для замены устаревших F-16".
