Украинские войска обстреляли Белгород
2025-09-16T10:15:00+03:00
2025-09-16T10:15:00+03:00
2025-09-16T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
происшествия
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Два дрона ВСУ атаковали Белгород, повреждены автомобиль и коммерческий объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород атакован беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате удара БПЛА загорелся автомобиль — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован. Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта — повреждено остекление", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Происшествия
