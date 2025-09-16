Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Белгород - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 16.09.2025 (обновлено: 10:17 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/ataka-2042166246.html
Украинские войска обстреляли Белгород
Украинские войска обстреляли Белгород - РИА Новости, 16.09.2025
Украинские войска обстреляли Белгород
Два дрона ВСУ атаковали Белгород, повреждены автомобиль и коммерческий объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:15:00+03:00
2025-09-16T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042166382_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_1b11c4c4916a1940d022dd9db4f29366.jpg
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Два дрона ВСУ атаковали Белгород, повреждены автомобиль и коммерческий объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород атакован беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате удара БПЛА загорелся автомобиль — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован. Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта — повреждено остекление", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042166382_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d16f26d4ac37c267e24ff4b76331b617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгород

Два дрона ВСУ атаковали Белгород, предварительно, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Два дрона ВСУ атаковали Белгород, повреждены автомобиль и коммерческий объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Белгород атакован беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате удара БПЛА загорелся автомобиль — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован. Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта — повреждено остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала