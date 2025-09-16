https://ria.ru/20250916/ataka-2042166246.html

Украинские войска обстреляли Белгород

Украинские войска обстреляли Белгород - РИА Новости, 16.09.2025

Украинские войска обстреляли Белгород

Два дрона ВСУ атаковали Белгород, повреждены автомобиль и коммерческий объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области

БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Два дрона ВСУ атаковали Белгород, повреждены автомобиль и коммерческий объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород атакован беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате удара БПЛА загорелся автомобиль — пожарным расчётом очаг возгорания ликвидирован. Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта — повреждено остекление", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.

