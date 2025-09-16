Рейтинг@Mail.ru
06:08 16.09.2025
Аргентина не видит условий для отправки военных на Украину
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Минобороны Аргентины в настоящее время не видит условий и ситуации для отправки военного контингента на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме. Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра 13 сентября в интервью РБК сообщил, что Аргентина может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения там безопасности. Посол отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" ООН, предоставляя военный персонал. "Тема военного контингента. Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами. Либо возможность участия в коалиции желающих, при условии наличия мирного процесса", - сказал Батталеме. По его словам, ни одно из этих условий на данный момент не выполнено. "В данном случае нет ни одной, ни другой ситуации. Поэтому вести речь о военном контингенте можно только в случае наличия коалиции желающих или ООН, и при условии наличия мирного процесса между Россией и Украиной", - подчеркнул замминистра. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
в мире, аргентина, украина, россия, сергей лавров, оон, нато
В мире, Аргентина, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, НАТО
© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Минобороны Аргентины в настоящее время не видит условий и ситуации для отправки военного контингента на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме.
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра 13 сентября в интервью РБК сообщил, что Аргентина может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения там безопасности. Посол отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" ООН, предоставляя военный персонал.
"Тема военного контингента. Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами. Либо возможность участия в коалиции желающих, при условии наличия мирного процесса", - сказал Батталеме.
По его словам, ни одно из этих условий на данный момент не выполнено.
"В данном случае нет ни одной, ни другой ситуации. Поэтому вести речь о военном контингенте можно только в случае наличия коалиции желающих или ООН, и при условии наличия мирного процесса между Россией и Украиной", - подчеркнул замминистра.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
