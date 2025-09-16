https://ria.ru/20250916/argentina-2042142853.html

Аргентина не видит условий для отправки военных на Украину

Аргентина не видит условий для отправки военных на Украину - РИА Новости, 16.09.2025

Аргентина не видит условий для отправки военных на Украину

Минобороны Аргентины в настоящее время не видит условий и ситуации для отправки военного контингента на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T06:08:00+03:00

2025-09-16T06:08:00+03:00

2025-09-16T06:08:00+03:00

в мире

аргентина

украина

россия

сергей лавров

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_0:15:2241:1276_1920x0_80_0_0_4bb6a77c03b3f64ee722f46f82e728c3.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Минобороны Аргентины в настоящее время не видит условий и ситуации для отправки военного контингента на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме. Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра 13 сентября в интервью РБК сообщил, что Аргентина может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения там безопасности. Посол отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" ООН, предоставляя военный персонал. "Тема военного контингента. Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами. Либо возможность участия в коалиции желающих, при условии наличия мирного процесса", - сказал Батталеме. По его словам, ни одно из этих условий на данный момент не выполнено. "В данном случае нет ни одной, ни другой ситуации. Поэтому вести речь о военном контингенте можно только в случае наличия коалиции желающих или ООН, и при условии наличия мирного процесса между Россией и Украиной", - подчеркнул замминистра. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

https://ria.ru/20250916/argentina-2042138578.html

https://ria.ru/20250207/argentina-1997863140.html

аргентина

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, украина, россия, сергей лавров, оон, нато