Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/argentina-2042138578.html
В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине
В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине - РИА Новости, 16.09.2025
В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине
Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T04:48:00+03:00
2025-09-16T04:48:00+03:00
в мире
аргентина
украина
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1920x0_80_0_0_e7908ca0f15c3ff6f82f90e295c82c84.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину, заявил РИА Новости замминистра обороны страны по международным вопросам Хуан Батталеме.Посол Аргентины 13 сентября в интервью РБК сообщил, что Аргентина может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности там. Посол отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" ООН, предоставляя военный персонал."Тема военного контингента. Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами. Либо возможность участия в "коалиции желающих" при условии наличия мирного процесса", - сказал Батталеме.
https://ria.ru/20250915/argentina-2041930810.html
аргентина
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_281:0:2218:1453_1920x0_80_0_0_7a2d67d0572948d2b61ed8622fb009a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, украина, россия, оон
В мире, Аргентина, Украина, Россия, ООН
В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине

Минобороны Аргентины назвало заявление посла о войсках на Украине неточным

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину, заявил РИА Новости замминистра обороны страны по международным вопросам Хуан Батталеме.
Посол Аргентины 13 сентября в интервью РБК сообщил, что Аргентина может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности там. Посол отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" ООН, предоставляя военный персонал.
"Тема военного контингента. Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами. Либо возможность участия в "коалиции желающих" при условии наличия мирного процесса", - сказал Батталеме.
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве
Вчера, 00:28
 
В миреАргентинаУкраинаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала