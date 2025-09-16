https://ria.ru/20250916/argentina-2042138578.html
В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину, заявил РИА Новости замминистра обороны страны по международным вопросам Хуан Батталеме.Посол Аргентины 13 сентября в интервью РБК сообщил, что Аргентина может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности там. Посол отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" ООН, предоставляя военный персонал."Тема военного контингента. Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами. Либо возможность участия в "коалиции желающих" при условии наличия мирного процесса", - сказал Батталеме.
