В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине

В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине - РИА Новости, 16.09.2025

В Аргентине прокомментировали слова посла в России о войсках на Украине

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину, заявил РИА Новости

2025-09-16T04:48:00+03:00

2025-09-16T04:48:00+03:00

2025-09-16T04:48:00+03:00

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, говоря о возможности отправки военного контингента на Украину, заявил РИА Новости замминистра обороны страны по международным вопросам Хуан Батталеме.Посол Аргентины 13 сентября в интервью РБК сообщил, что Аргентина может рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности там. Посол отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях "голубых касок" ООН, предоставляя военный персонал."Тема военного контингента. Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами. Либо возможность участия в "коалиции желающих" при условии наличия мирного процесса", - сказал Батталеме.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

