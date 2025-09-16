https://ria.ru/20250916/antarktida-2042251461.html
Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде
Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде - РИА Новости, 16.09.2025
Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде
Орнитологи спасли из ледяного капкана детеныша императорского пингвина в районе российской исследовательской станции "Мирный"
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Орнитологи спасли из ледяного капкана детеныша императорского пингвина в районе российской исследовательской станции "Мирный", сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Стандартные наблюдения за колонией императорских пингвинов обернулись спасательной операцией. После сильного урагана на архипелаге Хасуэлл в районе станции "Мирный" орнитологи Арктического и антарктического научно-исследовательского института увидели над поверхностью снега клюв пингвиненка. Малыш едва мог шевелить головой", — рассказали там. Птенец попал в ловушку во время урагана. От тепла его тела снег растаял и превратился в крепкую ледяную скорлупу, сам выбраться он не смог. Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться в семью.
Спасение детеныша императорского пингвина из ледяного капкана
Российские орнитологи в Антарктиде спасли детёныша императорского пингвина из "ледяного капкана" в районе российской исследовательской станции "Мирный", сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде
В Антарктиде детеныша императорского пингвина спасли из ледяного капкана