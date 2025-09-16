https://ria.ru/20250916/antarktida-2042251461.html

Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

Орнитологи спасли из ледяного капкана детеныша императорского пингвина в районе российской исследовательской станции "Мирный", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Орнитологи спасли из ледяного капкана детеныша императорского пингвина в районе российской исследовательской станции "Мирный", сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Стандартные наблюдения за колонией императорских пингвинов обернулись спасательной операцией. После сильного урагана на архипелаге Хасуэлл в районе станции "Мирный" орнитологи Арктического и антарктического научно-исследовательского института увидели над поверхностью снега клюв пингвиненка. Малыш едва мог шевелить головой", — рассказали там. Птенец попал в ловушку во время урагана. От тепла его тела снег растаял и превратился в крепкую ледяную скорлупу, сам выбраться он не смог. Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться в семью.

