Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал отправку истребителей НАТО в Польшу - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/analitik-2042174081.html
Эксперт прокомментировал отправку истребителей НАТО в Польшу
Эксперт прокомментировал отправку истребителей НАТО в Польшу - РИА Новости, 16.09.2025
Эксперт прокомментировал отправку истребителей НАТО в Польшу
Отправка истребителей НАТО для охраны воздушного пространства Польши - это не более чем демонстрация солидарности, а сам инцидент с БПЛА и последующие обвинения РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:53:00+03:00
2025-09-16T10:53:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_fdbbc19570724a2c02864d4704c4ee21.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Отправка истребителей НАТО для охраны воздушного пространства Польши - это не более чем демонстрация солидарности, а сам инцидент с БПЛА и последующие обвинения в адрес РФ ни к чему не приведут, предположил в беседе с РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. "Это информационная волна, и, вероятно, она постепенно сойдет на нет. Реакция со стороны поляков была сдержанной, как и всегда. По большому счету, ничего не произошло в ответ: никто войной на Белоруссию не собрался, никто воевать на Украине не собрался, и не соберутся. То, что туда отправили истребители, - это просто демонстрация солидарности", - сказал Полетаев. Эксперт отметил, что НАТО в данной ситуации выглядит "неубедительно", что заметно всем, а Европе сейчас нельзя демонстрировать слабость. "Вдруг кто-то решит, что не надо с Россией ссориться, раз нет возможности даже дроны-обманки перехватывать", - полагает аналитик. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван в воскресенье вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
https://ria.ru/20250915/istrebitel-2042094209.html
https://ria.ru/20250915/mid-2042069040.html
https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_048224c2d6a1fcb9fa675e7f966079d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
Эксперт прокомментировал отправку истребителей НАТО в Польшу

Полетаев назвал отправку истребителей НАТО в Польшу демонстрацией солидарности

© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Отправка истребителей НАТО для охраны воздушного пространства Польши - это не более чем демонстрация солидарности, а сам инцидент с БПЛА и последующие обвинения в адрес РФ ни к чему не приведут, предположил в беседе с РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
"Это информационная волна, и, вероятно, она постепенно сойдет на нет. Реакция со стороны поляков была сдержанной, как и всегда. По большому счету, ничего не произошло в ответ: никто войной на Белоруссию не собрался, никто воевать на Украине не собрался, и не соберутся. То, что туда отправили истребители, - это просто демонстрация солидарности", - сказал Полетаев.
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ сообщили об особенностях переброшенных в Польшу французских Rafale
15 сентября, 19:25
Эксперт отметил, что НАТО в данной ситуации выглядит "неубедительно", что заметно всем, а Европе сейчас нельзя демонстрировать слабость.
"Вдруг кто-то решит, что не надо с Россией ссориться, раз нет возможности даже дроны-обманки перехватывать", - полагает аналитик.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Британский МИД не смог доказать факт нарушения Россией границ Польши
15 сентября, 17:10
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван в воскресенье вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России
15 сентября, 11:16
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала