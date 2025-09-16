https://ria.ru/20250916/aeroporty-2042141820.html

В аэропортах Волгограда и Калуги сняли временные ограничения

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее во вторник Кореняко сообщал о введении ограничений в работе этих двух аэропортов."Аэропорты Волгограда и Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

