В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

