Полиция нашла женщину, пинавшую автобус в ролике "Мама, вызывай такси"
13:33 15.09.2025 (обновлено: 13:49 15.09.2025)
Полиция нашла женщину, пинавшую автобус в ролике "Мама, вызывай такси"
тобольск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Полиция города Тобольска выяснила, кто является героиней завирусившегося в сети ролика "Мама, вызывай такси", в котором женщина с сыном со скандалом выходит из автобуса и пинает его колесо, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МО МВД России "Тобольский". "По данному факту участковым уполномоченным полиции МО МВД России "Тобольский" проводится проверка, после выяснения всех обстоятельств произошедшего действиям гражданки будет дана правовая оценка. Личность женщины установлена", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать опубликованный в сети ролик. Руководитель Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия Сергей Кугаевский в свою очередь пояснил РИА Новости, что инцидент между водителем предприятия и пассажиркой произошел 4 июня. С его слов, мать с сыном зашла на остановке, после просьбы поторопиться с оплатой, накинулась на женщину-водителя с кулаками, хватала ее за волосы (это видео также разошлось по сети), после чего пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас полиция расследует этот инцидент.
тобольск
Новости
ru-RU
тобольск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Тобольск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Кадр из вирусного видео "Мама, вызывай такси"
Кадр из вирусного видео "Мама, вызывай такси"
ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Полиция города Тобольска выяснила, кто является героиней завирусившегося в сети ролика "Мама, вызывай такси", в котором женщина с сыном со скандалом выходит из автобуса и пинает его колесо, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МО МВД России "Тобольский".
"По данному факту участковым уполномоченным полиции МО МВД России "Тобольский" проводится проверка, после выяснения всех обстоятельств произошедшего действиям гражданки будет дана правовая оценка. Личность женщины установлена", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать опубликованный в сети ролик.
Руководитель Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия Сергей Кугаевский в свою очередь пояснил РИА Новости, что инцидент между водителем предприятия и пассажиркой произошел 4 июня. С его слов, мать с сыном зашла на остановке, после просьбы поторопиться с оплатой, накинулась на женщину-водителя с кулаками, хватала ее за волосы (это видео также разошлось по сети), после чего пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас полиция расследует этот инцидент.
ТобольскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
