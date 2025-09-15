https://ria.ru/20250915/zemlyakova-2042024737.html

Землякова приняла участие в Дне наставника программы "Герои Подмосковья"

2025-09-15T13:55:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова приняла участие в Дне наставника, который прошел в мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Землякова обсудила с финалистами детали программы обучения и план дальнейшей работы. "На дне наставника пообщались с Александром Александровым, руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Мы совместно работаем в рамках программы. Еще один химчанин, Шамиль Хабибуллин, будет стажироваться в команде министерства транспорта Московской области. Но мы также остаемся на связи и готовы оказывать поддержку", — отметила Землякова в своем телеграм-канале. На встрече выступил полковник и участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов. Он рассказал, как наставничество и стажировки помогли ему перейти от военной службы к новой управленческой роли. Также участники обсудили вопросы психологической поддержки, эффективной коммуникации и диалога с жителями. Обучение финалистов программы "Герои Подмосковья" проводят на базе мастерской управления "Сенеж". Сейчас 70 участников изучают первый образовательный модуль "Государственная политика и система госуправления". До апреля 2026 года им предстоит изучить еще три: "Экономику и финансы", "Региональное и муниципальное управление" и "Современные технологии управления".

