Землякова приняла участие в Дне наставника программы "Герои Подмосковья" - 15.09.2025
13:55 15.09.2025
Землякова приняла участие в Дне наставника программы "Герои Подмосковья"
Землякова приняла участие в Дне наставника программы "Герои Подмосковья"
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова приняла участие в Дне наставника, который прошел в мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Землякова обсудила с финалистами детали программы обучения и план дальнейшей работы. "На дне наставника пообщались с Александром Александровым, руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Мы совместно работаем в рамках программы. Еще один химчанин, Шамиль Хабибуллин, будет стажироваться в команде министерства транспорта Московской области. Но мы также остаемся на связи и готовы оказывать поддержку", — отметила Землякова в своем телеграм-канале. На встрече выступил полковник и участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов. Он рассказал, как наставничество и стажировки помогли ему перейти от военной службы к новой управленческой роли. Также участники обсудили вопросы психологической поддержки, эффективной коммуникации и диалога с жителями. Обучение финалистов программы "Герои Подмосковья" проводят на базе мастерской управления "Сенеж". Сейчас 70 участников изучают первый образовательный модуль "Государственная политика и система госуправления". До апреля 2026 года им предстоит изучить еще три: "Экономику и финансы", "Региональное и муниципальное управление" и "Современные технологии управления".
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
Новости
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
Землякова приняла участие в Дне наставника программы "Герои Подмосковья"

Елена Землякова приняла участие в Дне наставника программы "Герои Подмосковья"

Глава Химок Елена Землякова на Дне наставника программы "Герои Подмосковья"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Глава Химок Елена Землякова на Дне наставника программы "Герои Подмосковья". Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова приняла участие в Дне наставника, который прошел в мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Землякова обсудила с финалистами детали программы обучения и план дальнейшей работы.
"На дне наставника пообщались с Александром Александровым, руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Мы совместно работаем в рамках программы. Еще один химчанин, Шамиль Хабибуллин, будет стажироваться в команде министерства транспорта Московской области. Но мы также остаемся на связи и готовы оказывать поддержку", — отметила Землякова в своем телеграм-канале.
На встрече выступил полковник и участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов. Он рассказал, как наставничество и стажировки помогли ему перейти от военной службы к новой управленческой роли. Также участники обсудили вопросы психологической поддержки, эффективной коммуникации и диалога с жителями.
Обучение финалистов программы "Герои Подмосковья" проводят на базе мастерской управления "Сенеж". Сейчас 70 участников изучают первый образовательный модуль "Государственная политика и система госуправления". До апреля 2026 года им предстоит изучить еще три: "Экономику и финансы", "Региональное и муниципальное управление" и "Современные технологии управления".
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
