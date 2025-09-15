https://ria.ru/20250915/zelenskiy-2042084571.html
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России - РИА Новости, 15.09.2025
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России
Владимир Зеленский заявляет о якобы проигрыше России в конфликте, однако факты говорят о том, что терпит поражение Украина, отметил в соцсети Х журналист Чей... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявляет о якобы проигрыше России в конфликте, однако факты говорят о том, что терпит поражение Украина, отметил в соцсети Х журналист Чей Боуз."Зеленский вчера вечером: "Россия проигрывает войну". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера", — написал он.Вместе с тем журналист подчеркнул, что "1,7 миллиона украинцев погибли и искалечены".В интервью журналисту CNN Фариду Закарию Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, хотя до этого неоднократно находил поводы избегать встречи.На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Китае Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Глава киевского режима впоследствии отказался от этого предложения и при этом противоречиво отметил, что готов ко встрече "в любом формате".Позднее в интервью журналисту CNN Фариду Закарию Зеленский сказал, что готов встретиться лицом к лицу с Путиным, хотя до этого неоднократно находил поводы избегать встречи.В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщал о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России
Боуз: Зеленский заявил, что Россия проигрывает, но уменьшается Украина