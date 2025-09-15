Рейтинг@Mail.ru
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/zelenskiy-2042084571.html
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России - РИА Новости, 15.09.2025
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России
Владимир Зеленский заявляет о якобы проигрыше России в конфликте, однако факты говорят о том, что терпит поражение Украина, отметил в соцсети Х журналист Чей... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T18:06:00+03:00
2025-09-15T18:06:00+03:00
владимир зеленский
чей боуз
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238498_0:164:3000:1852_1920x0_80_0_0_59e32f5faae3950262aa2651c628a8f6.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявляет о якобы проигрыше России в конфликте, однако факты говорят о том, что терпит поражение Украина, отметил в соцсети Х журналист Чей Боуз."Зеленский вчера вечером: "Россия проигрывает войну". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера", — написал он.Вместе с тем журналист подчеркнул, что "1,7 миллиона украинцев погибли и искалечены".В интервью журналисту CNN Фариду Закарию Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, хотя до этого неоднократно находил поводы избегать встречи.На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Китае Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Глава киевского режима впоследствии отказался от этого предложения и при этом противоречиво отметил, что готов ко встрече "в любом формате".Позднее в интервью журналисту CNN Фариду Закарию Зеленский сказал, что готов встретиться лицом к лицу с Путиным, хотя до этого неоднократно находил поводы избегать встречи.В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщал о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250915/tramp-2041940682.html
https://ria.ru/20250915/zelenskiy-2041968036.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238498_326:0:2993:2000_1920x0_80_0_0_469e8f25dd82286a33877377d60876b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, чей боуз, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, шос, в мире, китай
Владимир Зеленский, Чей Боуз, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, ШОС, В мире, Китай
"Меньше, чем вчера". Зеленского осадили после нового заявления о России

Боуз: Зеленский заявил, что Россия проигрывает, но уменьшается Украина

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявляет о якобы проигрыше России в конфликте, однако факты говорят о том, что терпит поражение Украина, отметил в соцсети Х журналист Чей Боуз.
"Зеленский вчера вечером: "Россия проигрывает войну". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского
Вчера, 03:34
Вместе с тем журналист подчеркнул, что "1,7 миллиона украинцев погибли и искалечены".
В интервью журналисту CNN Фариду Закарию Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, хотя до этого неоднократно находил поводы избегать встречи.
На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Китае Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Глава киевского режима впоследствии отказался от этого предложения и при этом противоречиво отметил, что готов ко встрече "в любом формате".
Позднее в интервью журналисту CNN Фариду Закарию Зеленский сказал, что готов встретиться лицом к лицу с Путиным, хотя до этого неоднократно находил поводы избегать встречи.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщал о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Зеленский сделал новое заявление о Путине
Вчера, 10:08
 
Владимир ЗеленскийЧей БоузРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампШОСВ миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала