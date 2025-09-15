Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 15.09.2025 (обновлено: 17:53 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/zelenskiy-2042049968.html
В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру
В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру - РИА Новости, 15.09.2025
В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру
Президент США Дональд Трамп должен понять, что в настоящее время Владимир Зеленский является главным препятствием к миру, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:58:00+03:00
2025-09-15T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
москва
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понять, что в настоящее время Владимир Зеленский является главным препятствием к миру, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить". "Если Трамп правда так считает, то он точно не понимает ни российского президента, ни сути конфликта… Именно Зеленский сегодня - главное препятствие к миру. Вот что должен понять Трамп", - сказал Миронов. Он отметил, что знает Путина уже более 30 лет. "Могу точно сказать, что ненависть - это не то чувство, которым он руководствуется в своей работе", - добавил депутат. По словам Миронова, настоящий лидер нации никогда не может себе позволить впадать в такие эмоции, и Путин не переполнен ненавистью или амбициями, как пытаются его изобразить враги на Западе. Лидер партии уточнил, что, по его мнению, российский лидер думает об интересах страны и ощущает полную ответственность за Россию и ее граждан. "В отличие от Зеленского, который узурпировал власть и ведет войну до последнего украинца, в которой обязательно проиграет. И он действительно ненавидит нашего президента. И боится его. Потому что Путин обязательно положит конец его бездарному правлению", - подытожил Миронов. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250526/tramp-2019031850.html
https://ria.ru/20250915/tramp-2041940682.html
https://ria.ru/20250228/slutskiy-2002367281.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57988fb0b540dd8422173fb047dea587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру

Миронов: Трамп должен понять, что Зеленский является главным препятствием к миру

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понять, что в настоящее время Владимир Зеленский является главным препятствием к миру, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией
26 мая, 03:56
"Если Трамп правда так считает, то он точно не понимает ни российского президента, ни сути конфликта… Именно Зеленский сегодня - главное препятствие к миру. Вот что должен понять Трамп", - сказал Миронов.
Он отметил, что знает Путина уже более 30 лет. "Могу точно сказать, что ненависть - это не то чувство, которым он руководствуется в своей работе", - добавил депутат.
По словам Миронова, настоящий лидер нации никогда не может себе позволить впадать в такие эмоции, и Путин не переполнен ненавистью или амбициями, как пытаются его изобразить враги на Западе.
Лидер партии уточнил, что, по его мнению, российский лидер думает об интересах страны и ощущает полную ответственность за Россию и ее граждан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского
Вчера, 03:34
"В отличие от Зеленского, который узурпировал власть и ведет войну до последнего украинца, в которой обязательно проиграет. И он действительно ненавидит нашего президента. И боится его. Потому что Путин обязательно положит конец его бездарному правлению", - подытожил Миронов.
Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий
28 февраля, 22:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала