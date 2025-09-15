https://ria.ru/20250915/zelenskiy-2042049968.html

В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру

В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру

В Госдуме назвали Зеленского главным препятствием к миру

Президент США Дональд Трамп должен понять, что в настоящее время Владимир Зеленский является главным препятствием к миру, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понять, что в настоящее время Владимир Зеленский является главным препятствием к миру, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить". "Если Трамп правда так считает, то он точно не понимает ни российского президента, ни сути конфликта… Именно Зеленский сегодня - главное препятствие к миру. Вот что должен понять Трамп", - сказал Миронов. Он отметил, что знает Путина уже более 30 лет. "Могу точно сказать, что ненависть - это не то чувство, которым он руководствуется в своей работе", - добавил депутат. По словам Миронова, настоящий лидер нации никогда не может себе позволить впадать в такие эмоции, и Путин не переполнен ненавистью или амбициями, как пытаются его изобразить враги на Западе. Лидер партии уточнил, что, по его мнению, российский лидер думает об интересах страны и ощущает полную ответственность за Россию и ее граждан. "В отличие от Зеленского, который узурпировал власть и ведет войну до последнего украинца, в которой обязательно проиграет. И он действительно ненавидит нашего президента. И боится его. Потому что Путин обязательно положит конец его бездарному правлению", - подытожил Миронов. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

