Заварин: Школа депутатов помогает повысить качество работы парламентариев

Очередной выездной этап обучающего проекта "Школа депутатов" прошел в Тотемском округе, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472285_0:162:2560:1602_1920x0_80_0_0_eed36c5f4d800d5ba77697f6b3a7f709.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Очередной выездной этап обучающего проекта "Школа депутатов" прошел в Тотемском округе, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области. На этот раз участниками семинара с профессиональными экспертами стали жители четырех округов: Тотемского, Нюксенского, Тарногского и Бабушкинского. Это депутаты представительных собраний, активные вологжане и представители молодежи, которые в будущем планируют участвовать в избирательной кампании. "Мы приняли решение практически всем коллективом поучаствовать в "Школе депутатов". Примером для меня стала директор нашего центра, она депутат Представительного Собрания Бабушкинского округа. Все ее инициативы и проекты реализуются прямо на наших глазах. И мне стало очень интересно, потому что депутат помогает людям нашего села и округа. Возможно, в будущем мы будем такими же депутатами и помогать жителям", - рассказала специалист Бабушкинского центра дополнительного образования Анастасия Гневашева. Первым спикером обучающего семинара стал и.о. председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин. "Рассказал о перенастройке областного парламента, новых запущенных проектах и реальной работе депутатов, главным итогом которой должно стать улучшение жизни избирателей. Заострил внимание на разработке законопроектов - необходимо больше работать на территориях, слушать и слышать местных жителей, чтобы рождались действительно нужные инициативы", - отметил парламентарий. Спикер ЗСО показал участникам рейтинг муниципальных депутатов, который был составлен по профстандартам, введенным по инициативе автора проекта, областного депутата Антона Холодова. Заварин подчеркнул, что если за первый квартал много округов было в красной зоне, то сейчас ситуация стала намного лучше. "Это один из главных итогов проекта "Школы депутатов", - сказал он. Экспертами на "Школе депутатов" выступили заместитель председателя ЗСО Юрий Сапожников и заместитель губернатора области, полномочный представитель главы региона и правительства в Законодательном Собрании Евгений Тютюков. "Мы сознательно уходим от персонального рейтинга, важнее работа именно муниципальной команды. Депутаты должны смотреть в одну сторону и иметь общие приоритеты вместе с жителями и исполнительной властью. Для этого нужно иметь глубокие компетенции, в том числе, знания нюансов областного бюджета, привлечения дополнительных источников финансирования и многие другие", - сказал Тютюков. Это уже шестая встреча в рамках проекта "Школа депутатов" в этом году. Эксперты выедут во все муниципалитеты, чтобы встретиться с депутатами каждого округа. "Школа депутатов" открылась в марте 2025 года в рамках Высшей партийной школы. В Вологодской области введен профессиональный стандарт деятельности депутата. Мы обучаем участников компетенциям для того, чтобы народные избранники могли эффективно помогать жителям. Это навыки по работе с гражданами и общению с ними в социальных сетях, умению пользоваться нейросетями, разработке законопроектов", - прокомментировал автор проекта Антон Холодов.

