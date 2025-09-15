https://ria.ru/20250915/zaschita-2042080227.html

Защита Карапетяна обвинила главу КРОУ в злоупотреблении полномочиями

2025-09-15T17:48:00+03:00

в мире

армения

стокгольм (город)

россия

самвел карапетян

никол пашинян

электрические сети армении

электросети армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg

ЕРЕВАН, 15 сен – РИА Новости. Защита находящегося под арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна обвиняет главу комиссии по регулированию общественных услуг Месропа Месропяна в злоупотреблении должностными полномочиями из-за невыполнения решения международного арбитража по "Электросетям Армении", сообщил в понедельник адвокат Самвел Фероян. "Мы изучаем уголовно-правовой аспект действий председателя комиссии по регулированию общественных услуг. Имеющиеся у нас факты позволяют заключить, что его действия содержат признаки предполагаемого преступления…Мы готовим сообщение о преступлении", — заявил адвокат журналистам. Он уточнил, речь идет о статьях "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Неисполнение судебного акта". По словам Ферояна после оглашения решения международного арбитража по "Электрическим сетям Армении" защита Карапетяна обратилась к главе КРОУ за разъяснениями, а тот направил письмо в офис представителя международным правовым вопросам, и получил ответ, что решение арбитража подлежит обязательному исполнению, следовательно полномочия временного управляющего компанией должны быть приостановлены. Однако, по словам Ферояна, председатель комиссии направил защите абсолютно иной ответ. Двадцать третьего июля совет по защите прав бизнесмена Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом. В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская.

