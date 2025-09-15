https://ria.ru/20250915/zaharova-2042053310.html

МИД прокомментировал решение Польши закрыть границу с Белоруссией

МИД прокомментировал решение Польши закрыть границу с Белоруссией - РИА Новости, 15.09.2025

МИД прокомментировал решение Польши закрыть границу с Белоруссией

Европа и в частности Польша идут по пути тех практик, которыми они сами ранее пугали остальной мир, окружая себя колючей проволокой, заявила официальный... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T16:12:00+03:00

2025-09-15T16:12:00+03:00

2025-09-15T16:12:00+03:00

в мире

польша

белоруссия

россия

мария захарова

дональд туск

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 15 сен– РИА Новости. Европа и в частности Польша идут по пути тех практик, которыми они сами ранее пугали остальной мир, окружая себя колючей проволокой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Удивительная история, как Европейский Союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы. То есть, взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой, самим себе чего-то все время запрещают, своим собственным гражданам", - сказала Захарова журналистам в понедельник, комментируя последние действия Варшавы. Польша в ночь на пятницу закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши. В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Учения вызвали огромный интерес, поскольку в соседних с Белоруссией Польше и Литве сочли их угрозой для своей безопасности, несмотря на открытый характер учений и приглашение множества наблюдателей. Освещать российско-белорусские учения аккредитовались десятки журналистов, значительная их часть представляет западные СМИ.

https://ria.ru/20250513/otvet-2016625435.html

польша

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, белоруссия, россия, мария захарова, дональд туск, дмитрий песков