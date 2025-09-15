Рейтинг@Mail.ru
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/zaderzhanie-2042059131.html
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали - РИА Новости, 15.09.2025
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали силами МВД республики и Росгвардии, он помещен в изолятор, заведено уголовное дело,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:36:00+03:00
2025-09-15T16:36:00+03:00
республика адыгея
анапа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали силами МВД республики и Росгвардии, он помещен в изолятор, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК по республике. Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края заявили, что неизвестные лица подкинули свиную голову к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе республики. В религиозной организации этот инцидент назвали "подлой провокацией". Следствие установило, что инцидент совершил в ночное время 14 сентября 2025 года житель Анапы. "Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Анапы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний)", - говорится в сообщении управления СК. Сейчас все обстоятельства инцидента, как сообщается, устанавливают следователи. Назначены судебные экспертизы. "Фигурант был задержан по месту проживания в Анапе и доставлен в следственный орган. Он водворен в изолятор временного содержания на территории Адыгеи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250909/parizh-2040652972.html
https://ria.ru/20250826/krokodil-2037627288.html
республика адыгея
анапа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, анапа, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Республика Адыгея, Анапа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали

СК: мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали силами МВД республики и Росгвардии, он помещен в изолятор, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК по республике.
Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края заявили, что неизвестные лица подкинули свиную голову к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе республики. В религиозной организации этот инцидент назвали "подлой провокацией".
Голова свиньи, обнаруженная на улице в Париже - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Париже к мечетями подкинули головы свиней
9 сентября, 13:03
Следствие установило, что инцидент совершил в ночное время 14 сентября 2025 года житель Анапы.
"Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Анапы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний)", - говорится в сообщении управления СК.
Сейчас все обстоятельства инцидента, как сообщается, устанавливают следователи. Назначены судебные экспертизы.
"Фигурант был задержан по месту проживания в Анапе и доставлен в следственный орган. Он водворен в изолятор временного содержания на территории Адыгеи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
Голова крокодила, обнаруженная хабаровскими таможенниками при попытке ввоза в Россию из Вьетнама - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Хабаровске в чемодане россиянина нашли голову крокодила
26 августа, 12:14
 
Республика АдыгеяАнапаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала