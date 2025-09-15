https://ria.ru/20250915/zaderzhanie-2042059131.html
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали - РИА Новости, 15.09.2025
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали силами МВД республики и Росгвардии, он помещен в изолятор, заведено уголовное дело,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:36:00+03:00
2025-09-15T16:36:00+03:00
2025-09-15T16:36:00+03:00
республика адыгея
анапа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали силами МВД республики и Росгвардии, он помещен в изолятор, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК по республике. Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края заявили, что неизвестные лица подкинули свиную голову к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе республики. В религиозной организации этот инцидент назвали "подлой провокацией". Следствие установило, что инцидент совершил в ночное время 14 сентября 2025 года житель Анапы. "Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Анапы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний)", - говорится в сообщении управления СК. Сейчас все обстоятельства инцидента, как сообщается, устанавливают следователи. Назначены судебные экспертизы. "Фигурант был задержан по месту проживания в Анапе и доставлен в следственный орган. Он водворен в изолятор временного содержания на территории Адыгеи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250909/parizh-2040652972.html
https://ria.ru/20250826/krokodil-2037627288.html
республика адыгея
анапа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, анапа, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Республика Адыгея, Анапа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали
СК: мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали