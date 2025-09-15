https://ria.ru/20250915/zaderzhali-2042096410.html
Второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге задержали, сообщил источник
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали Ивана Корюкова* — второго осужденного, сбежавшего 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Да, подтверждаю", — сказал собеседник агентства.Также информацию о задержании второго беглеца РИА Новости официально подтвердили в свердловском ГУФСИН."Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН "Россы" при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении был обнаружен обвиняемый, совершивший побег из СИЗО-1. Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан", — отметил собеседник агентства.Ведомство 8 сентября информировало, что был задержан один из беглецов, Александр Черепанов*, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова* продолжался.Антитеррористическая комиссия региона ранее сообщала, что 1 сентября из СИЗО-1 в столице Урала сбежали двое 24-летних мужчин, осужденных за приготовление к террористическому акту. После происшествия на них завели новое уголовное дело о групповом побеге.Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД. Судя по карточке прошлого дела фигурантов, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову* и Корюкову* 14 октября 2024 года.В свою очередь, ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение, второй фигурант, как и первый, тоже мог скрываться на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом. Пресс-служба управления за дни поисков публиковала несколько ориентировок на Корюкова* — исходя из них, тот часто менял одежду, но был с татуировкой в виде паука на правой кисти и уже имел щетину.* Внесен в список террористов и экстремистов.
