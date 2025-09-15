Рейтинг@Mail.ru
Второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге задержали, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 15.09.2025 (обновлено: 20:43 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/zaderzhali-2042096410.html
Второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге задержали, сообщил источник
Второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге задержали, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2025
Второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге задержали, сообщил источник
Правоохранительные органы задержали Ивана Корюкова* — второго осужденного, сбежавшего 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:17:00+03:00
2025-09-15T20:43:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали Ивана Корюкова* — второго осужденного, сбежавшего 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.&quot;Да, подтверждаю&quot;, — сказал собеседник агентства.Также информацию о задержании второго беглеца РИА Новости официально подтвердили в свердловском ГУФСИН.&quot;Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН &quot;Россы&quot; при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении был обнаружен обвиняемый, совершивший побег из СИЗО-1. Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан&quot;, — отметил собеседник агентства.Ведомство 8 сентября информировало, что был задержан один из беглецов, Александр Черепанов*, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова* продолжался.Антитеррористическая комиссия региона ранее сообщала, что 1 сентября из СИЗО-1 в столице Урала сбежали двое 24-летних мужчин, осужденных за приготовление к террористическому акту. После происшествия на них завели новое уголовное дело о групповом побеге.Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД. Судя по карточке прошлого дела фигурантов, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову* и Корюкову* 14 октября 2024 года.В свою очередь, ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение, второй фигурант, как и первый, тоже мог скрываться на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом. Пресс-служба управления за дни поисков публиковала несколько ориентировок на Корюкова* — исходя из них, тот часто менял одежду, но был с татуировкой в виде паука на правой кисти и уже имел щетину.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250910/pobeg-2040893119.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге задержали, сообщил источник

Второго осужденного, сбежавшего из СИЗО-1 в Екатеринбурге, задержали

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали Ивана Корюкова* — второго осужденного, сбежавшего 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"Да, подтверждаю", — сказал собеседник агентства.

Также информацию о задержании второго беглеца РИА Новости официально подтвердили в свердловском ГУФСИН.
«

"Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН "Россы" при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении был обнаружен обвиняемый, совершивший побег из СИЗО-1. Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан", — отметил собеседник агентства.

Ведомство 8 сентября информировало, что был задержан один из беглецов, Александр Черепанов*, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова* продолжался.
Антитеррористическая комиссия региона ранее сообщала, что 1 сентября из СИЗО-1 в столице Урала сбежали двое 24-летних мужчин, осужденных за приготовление к террористическому акту. После происшествия на них завели новое уголовное дело о групповом побеге.
Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД. Судя по карточке прошлого дела фигурантов, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову* и Корюкову* 14 октября 2024 года.
В свою очередь, ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение, второй фигурант, как и первый, тоже мог скрываться на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом. Пресс-служба управления за дни поисков публиковала несколько ориентировок на Корюкова* — исходя из них, тот часто менял одежду, но был с татуировкой в виде паука на правой кисти и уже имел щетину.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Иван Корюков - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале
10 сентября, 12:17
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала