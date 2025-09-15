https://ria.ru/20250915/vzryvy-2042118183.html
Взрывы прозвучали в небе над Донецком
Взрывы прозвучали в небе над Донецком - РИА Новости, 15.09.2025
Взрывы прозвучали в небе над Донецком
В небе над центром Донецка прозвучали мощные взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2025
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. В небе над центром Донецка прозвучали мощные взрывы, передает корреспондент РИА Новости. В интервале между 22.36 и 22.38 (совпадает с мск) в небе над Донецком прозвучало два мощных взрыва. Звук был слышен в разных частях города.
