ЕР на муниципальных выборах в Красноярском крае набрала 84% голосов

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, набрав 84% голосов, получает абсолютное большинство мандатов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, подведены предварительные итоги единого дня голосования в Красноярском крае. Жители региона выбирали депутатов представительных органов власти в 35 территориях края, в их числе 31 муниципальный округ и 4 городских округа. Явка избирателей составила 26,6%. "По предварительным данным, кандидаты от партии "Единая Россия" получили 789 мандатов, это 84% всех мест в окружных советах депутатов. ЛДПР получила 49 мандатов, КПРФ — 44 мандата, "Новые люди" — 17 мандатов, "Справедливая Россия" — 14 мандатов, Российская партия пенсионеров — 12 мандатов, "Родина" — 1 мандат. Участвовавшие в выборах партии "Зеленые" и "Яблоко" не получили ни одного мандата", - говорится в сообщении. Отмечается, что выборы прошли в установленном порядке. За ходом голосования следили около 2,5 тысячи наблюдателей. Жалоб, влияющих на результаты голосования, в избирательные комиссии, организующие выборы, не поступало. В электоральном процессе участвовали и кандидаты-участники СВО: 41 ветеран боевых действий избрался от партии "Единая Россия" в местные советы.

