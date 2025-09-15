Рейтинг@Mail.ru
ЕР на муниципальных выборах в Красноярском крае набрала 84% голосов
12:04 15.09.2025
ЕР на муниципальных выборах в Красноярском крае набрала 84% голосов
единый день голосования — 2025
красноярский край
единая россия
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, набрав 84% голосов, получает абсолютное большинство мандатов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, подведены предварительные итоги единого дня голосования в Красноярском крае. Жители региона выбирали депутатов представительных органов власти в 35 территориях края, в их числе 31 муниципальный округ и 4 городских округа. Явка избирателей составила 26,6%. "По предварительным данным, кандидаты от партии "Единая Россия" получили 789 мандатов, это 84% всех мест в окружных советах депутатов. ЛДПР получила 49 мандатов, КПРФ — 44 мандата, "Новые люди" — 17 мандатов, "Справедливая Россия" — 14 мандатов, Российская партия пенсионеров — 12 мандатов, "Родина" — 1 мандат. Участвовавшие в выборах партии "Зеленые" и "Яблоко" не получили ни одного мандата", - говорится в сообщении. Отмечается, что выборы прошли в установленном порядке. За ходом голосования следили около 2,5 тысячи наблюдателей. Жалоб, влияющих на результаты голосования, в избирательные комиссии, организующие выборы, не поступало. В электоральном процессе участвовали и кандидаты-участники СВО: 41 ветеран боевых действий избрался от партии "Единая Россия" в местные советы.
красноярский край
единый день голосования — 2025, красноярский край, единая россия
Единый день голосования — 2025, Красноярский край, Единая Россия
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, набрав 84% голосов, получает абсолютное большинство мандатов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, подведены предварительные итоги единого дня голосования в Красноярском крае. Жители региона выбирали депутатов представительных органов власти в 35 территориях края, в их числе 31 муниципальный округ и 4 городских округа. Явка избирателей составила 26,6%.
"По предварительным данным, кандидаты от партии "Единая Россия" получили 789 мандатов, это 84% всех мест в окружных советах депутатов. ЛДПР получила 49 мандатов, КПРФ — 44 мандата, "Новые люди" — 17 мандатов, "Справедливая Россия" — 14 мандатов, Российская партия пенсионеров — 12 мандатов, "Родина" — 1 мандат. Участвовавшие в выборах партии "Зеленые" и "Яблоко" не получили ни одного мандата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выборы прошли в установленном порядке. За ходом голосования следили около 2,5 тысячи наблюдателей. Жалоб, влияющих на результаты голосования, в избирательные комиссии, организующие выборы, не поступало.
В электоральном процессе участвовали и кандидаты-участники СВО: 41 ветеран боевых действий избрался от партии "Единая Россия" в местные советы.
Клуб молодых промышленников создан в Красноярске
12 сентября, 15:45
12 сентября, 15:45
 
Единый день голосования — 2025Красноярский крайЕдиная Россия
 
 
