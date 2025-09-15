Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о числе наблюдателей на едином дне голосования - РИА Новости, 15.09.2025
11:32 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vybory-2041990525.html
Памфилова рассказала о числе наблюдателей на едином дне голосования
Памфилова рассказала о числе наблюдателей на едином дне голосования - РИА Новости, 15.09.2025
Памфилова рассказала о числе наблюдателей на едином дне голосования
Свыше 149 тысяч наблюдателей присутствовали на избирательных участках в ходе ЕДГ-2025, завила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:32:00+03:00
2025-09-15T11:32:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Свыше 149 тысяч наблюдателей присутствовали на избирательных участках в ходе ЕДГ-2025, завила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "По информации, полученной от наших коллег из избирательных комиссий, у нас присутствовало на избирательных участках в общей сложности 149 717 наблюдателей. В том числе 64 507 – это назначенные 11 политическими партиями, 28 206 непосредственно от кандидатов, 57 004 – наблюдатели от общественных палат. Большинство наблюдателей присутствовало на избирательных участках, то есть это 149 301 человек, 410 наблюдателей присутствовало в территориальных избирательных комиссиях, 6 в окружных", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
политика, россия, москва, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала о числе наблюдателей на едином дне голосования

Памфилова: более 149 тыс наблюдателей присутствовали на участках в ЕДГ

© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Свыше 149 тысяч наблюдателей присутствовали на избирательных участках в ходе ЕДГ-2025, завила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По информации, полученной от наших коллег из избирательных комиссий, у нас присутствовало на избирательных участках в общей сложности 149 717 наблюдателей. В том числе 64 507 – это назначенные 11 политическими партиями, 28 206 непосредственно от кандидатов, 57 004 – наблюдатели от общественных палат. Большинство наблюдателей присутствовало на избирательных участках, то есть это 149 301 человек, 410 наблюдателей присутствовало в территориальных избирательных комиссиях, 6 в окружных", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Женщина голосует на выборах губернатора Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов
