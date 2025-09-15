https://ria.ru/20250915/vybory-2041953221.html
"Единая Россия" победила на выборах в Челябинской области
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,48% голосов побеждает на выборах в законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва, на втором месте - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 13,43% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте идет ЛДПР с 9,79% голосов, за ней - партия "Новые люди" с 8,11%, на пятой позиции - КПРФ с 5,94%, на шестой - Партия пенсионеров с 5,69% голосов. Голосование на выборах в законодательное собрание Челябинской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены шесть фракций - ЕР (41 депутат), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (семь), КПРФ (четыре), ЛДПР (три), Партия пенсионеров (два) и "Зеленая альтернатива" (один).
