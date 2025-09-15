https://ria.ru/20250915/vybory-2041943319.html
Развозжаев лидирует на выборах главы Севастополя с 81,73 процента голосов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,73% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,09% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,76% голосов, третье - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,9%, четвертое - Ирина Салина ("Новые люди") с 3,53%. На пятой позиции - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,28% голосов.
