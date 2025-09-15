Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание ЯНАО - РИА Новости, 15.09.2025
02:54 15.09.2025
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание ЯНАО
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа с 65,60% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Согласно данным на сайте ЦИК, на втором месте идет ЛДПР с 16,12%, на третьем – КПРФ с 10,46%, на четвертой позиции – "Справедливая Россия – За правду" - 6,41% голосов. Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
