Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 15.09.2025 (обновлено: 04:36 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041937421.html
Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области
Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области - РИА Новости, 15.09.2025
Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области
Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,32% голосов после обработки 100%... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T02:28:00+03:00
2025-09-15T04:36:00+03:00
архангельская область
политика
россия
александр цыбульский
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998794969_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_3b38176e7f747eb95fe860332ef340dd.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,32% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Мария Харченко (ЛДПР) с 10,59% голосов, третье - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,1%, четвертое - Роман Лябихов (КПРФ) с 4,76%, на пятом месте - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 3,94%, на шестой позиции - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,85% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998794969_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5df123f1422c443e6678e46eaebf5e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, политика, россия, александр цыбульский, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025
Архангельская область, Политика, Россия, Александр Цыбульский, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025

Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области

© Фото : Архангельская область official/TelegramАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Архангельская область official/Telegram
Александр Цыбульский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,32% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Мария Харченко (ЛДПР) с 10,59% голосов, третье - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,1%, четвертое - Роман Лябихов (КПРФ) с 4,76%, на пятом месте - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 3,94%, на шестой позиции - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,85% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Архангельская областьПолитикаРоссияАлександр ЦыбульскийЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала