Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области
2025-09-15T02:28:00+03:00
2025-09-15T02:28:00+03:00
2025-09-15T04:36:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,32% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Мария Харченко (ЛДПР) с 10,59% голосов, третье - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,1%, четвертое - Роман Лябихов (КПРФ) с 4,76%, на пятом месте - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 3,94%, на шестой позиции - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,85% голосов.
