Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента
Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента
Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T02:02:00+03:00
2025-09-15T02:02:00+03:00
2025-09-15T02:05:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,56% голосов, на третьем - Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,5%, на четвертой позиции - Геннадий Селебин (партия "Родина") с 3,54% голосов.
Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента
