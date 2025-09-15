Рейтинг@Mail.ru
02:02 15.09.2025
Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента
Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента
брянская область
политика
россия
александр богомаз
единая россия
кпрф
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,56% голосов, на третьем - Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,5%, на четвертой позиции - Геннадий Селебин (партия "Родина") с 3,54% голосов.
брянская область, политика, россия, александр богомаз, единая россия, кпрф, единый день голосования — 2025
Брянская область, Политика, Россия, Александр Богомаз, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,56% голосов, на третьем - Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,5%, на четвертой позиции - Геннадий Селебин (партия "Родина") с 3,54% голосов.
