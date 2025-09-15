https://ria.ru/20250915/vybory-2041936193.html

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента - РИА Новости, 15.09.2025

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 79,06 процента

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T02:02:00+03:00

2025-09-15T02:02:00+03:00

2025-09-15T02:05:00+03:00

брянская область

политика

россия

александр богомаз

единая россия

кпрф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902536_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_fc8b1a5da44a4ed2fde3fc7e4afec058.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,56% голосов, на третьем - Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,5%, на четвертой позиции - Геннадий Селебин (партия "Родина") с 3,54% голосов.

https://ria.ru/20250915/vybory-2041936314.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, политика, россия, александр богомаз, единая россия, кпрф, единый день голосования — 2025