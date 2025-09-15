https://ria.ru/20250915/vybory-2041931414.html
Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 78,99 процента голосов
2025-09-15T00:37:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,99% голосов после обработки 90,12% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,56% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,50%, на четвертой позиции Геннадий Селебин ("Родина") – 3,61%.
