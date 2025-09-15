https://ria.ru/20250915/vybory-2041931414.html

Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 78,99 процента голосов

Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 78,99 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025

Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 78,99 процента голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,99% голосов после обработки 90,12%... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T00:37:00+03:00

2025-09-15T00:37:00+03:00

2025-09-15T04:32:00+03:00

брянская область

политика

александр богомаз

цик рф

единая россия

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024397227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a20709e168cc4b0da98c0d73e17b4df2.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,99% голосов после обработки 90,12% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,56% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,50%, на четвертой позиции Геннадий Селебин ("Родина") – 3,61%.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, политика, александр богомаз, цик рф, единая россия, кпрф