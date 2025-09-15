https://ria.ru/20250915/vybory-2041930951.html

Развожаев отметил большое число вбросов и провокаций на выборах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил большое число "информационных вбросов и провокаций", попыток дестабилизировать ситуацию на фоне выборов. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил большое число "информационных вбросов и провокаций", попыток дестабилизировать ситуацию на фоне выборов. "Было огромное количество информационных вбросов и провокаций со стороны нашего врага - попытки дестабилизировать ситуацию, угрожать и так далее. Но мы‑то знаем, что севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее", - написал Развожаев в Telegram-канале. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5% протоколов.

