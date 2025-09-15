https://ria.ru/20250915/vybory-2041930951.html
Развожаев отметил большое число вбросов и провокаций на выборах
Развожаев отметил большое число вбросов и провокаций на выборах - РИА Новости, 15.09.2025
Развожаев отметил большое число вбросов и провокаций на выборах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил большое число "информационных вбросов и провокаций", попыток дестабилизировать ситуацию на фоне выборов. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T00:29:00+03:00
2025-09-15T00:29:00+03:00
2025-09-15T00:29:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
единая россия
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_5e9960f43a1318a22e6b44069a103858.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил большое число "информационных вбросов и провокаций", попыток дестабилизировать ситуацию на фоне выборов. "Было огромное количество информационных вбросов и провокаций со стороны нашего врага - попытки дестабилизировать ситуацию, угрожать и так далее. Но мы‑то знаем, что севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее", - написал Развожаев в Telegram-канале. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5% протоколов.
https://ria.ru/20250915/vybory-2041930281.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_109:0:1500:1043_1920x0_80_0_0_bcf130bf0cdd1568937300a4359a4803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, единая россия, цик рф
Севастополь, Михаил Развожаев, Единая Россия, ЦИК РФ
Развожаев отметил большое число вбросов и провокаций на выборах
Развожаев заявил об информационных вбросах и провокациях на выборах