ВВП в июле прибавил 0,4 процента в годовом выражении, сообщил Путин

2025-09-15T17:58:00+03:00

2025-09-15T17:58:00+03:00

2025-09-15T22:52:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Валовой внутренний продукт России в июле прибавил 0,4% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

россия

2025

