Рейтинг@Mail.ru
ВВП в июле прибавил 0,4 процента в годовом выражении, сообщил Путин - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 15.09.2025 (обновлено: 22:52 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vvp-2042117870.html
ВВП в июле прибавил 0,4 процента в годовом выражении, сообщил Путин
ВВП в июле прибавил 0,4 процента в годовом выражении, сообщил Путин - РИА Новости, 15.09.2025
ВВП в июле прибавил 0,4 процента в годовом выражении, сообщил Путин
Валовой внутренний продукт России в июле прибавил 0,4% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:58:00+03:00
2025-09-15T22:52:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995014945_0:219:3127:1978_1920x0_80_0_0_c5deda3b966a4138e9dde04cdcb18d11.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Валовой внутренний продукт России в июле прибавил 0,4% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250915/putin-2042094497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995014945_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_93aa836ead5b7778ce5330e5ce46e23d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ВВП в июле прибавил 0,4 процента в годовом выражении, сообщил Путин

Путин: ВВП России в июле вырос на 0,4%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Валовой внутренний продукт России в июле прибавил 0,4% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1 процента, сообщил Путин
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала