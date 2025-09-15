ВВП в июле прибавил 0,4 процента в годовом выражении, сообщил Путин

https://ria.ru/20250915/vvp-2042117870.html
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Валовой внутренний продукт России в июле прибавил 0,4% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
