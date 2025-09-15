Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ - РИА Новости, 15.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vsu-2042003868.html
Российские военные уничтожили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ
Российские военные уничтожили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ - РИА Новости, 15.09.2025
Российские военные уничтожили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ
Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:17:00+03:00
2025-09-15T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 82 беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили места хранения и запуска БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 82 беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
