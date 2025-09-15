https://ria.ru/20250915/vsu-2042003868.html
Российские военные уничтожили транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 82 беспилотника.
